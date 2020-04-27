منعا لـ التزاحم..القوى العاملة : صرف الدفعة الأولى من منحة العمالة غير المنتظمة مستمر حتى 10 مايو

صرف منحة العمالة الغير منتظمة أعلن وزير القوى العاملة محمد سعفان أن إجمالي عدد المستفيدين من منحة الرئيس عبد الفتاح السيسي لـ العمالة غير المنتظمة المتضررين من أزمة فيروس كورونا المستجد وصل إلى 2.5 مليون عامل، مؤكدا أن صرف الدفعة الأولى البالغ قيمتها 500 جنيه لكل عامل سيستمر حتى العاشر من شهر مايو المقبل وذلك منعا للتزاحم.





وأضاف وزير القوى العاملة ، في حوار مع الكاتب الصحفي علي حسن رئيس مجلس إدارة ورئيس تحرير وكالة أنباء الشرق الأوسط ، أنه تم البدء في صرف الدفعة الاولى خلال الفترة من 13 وحتى 16 أبريل الجاري، وتم استكمال مرحلة الصرف اعتبارا من يوم الأحد 26 إبريل الجاري وتستمر حتى 10 مايو المقبل في فروع البنك الزراعي المصري، أما في فروع البريد فيتوقف الصرف خلال الفترة من 1 وحتى 5 مايو على أن يستأنف مرة أخرى من السادس إلى العاشر من الشهر ذاته، موضحا أن كل مستحق تصله رسالة نصية من 2030 على رقم التليفون المحمول المسجل قبل 24 ساعة من اليوم المحدد للصرف.









وأكد أن قرابة 70 % من المستحقين لصرف المنحة خلال الفترة من 13 الى 16 ابريل قاموا بصرفها بالفعل، مشيرا إلى أن الصرف للدفعة الثانية سيبدأ إعتبارا من 11 وحتى 18 مايو المقبل وسيكون بكارت مسبوق الدفع مربوطا بحساب مفتوح لكل مواطن من المستحقين.





وأوضح أن صرف منحة العمالة غير المنتظمة جاء تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتخصيص منحة مقدارها 500 جنيه شهريًا لكل عامل لمدة 3 أشهر لمواجهة التداعيات السلبية لفيروس "كورونا" المستجد على هذه الفئة وذلك ضمن سلسلة من الإجراءات التي اتخذها رئيس الجمهورية لدعم العمالة غير المنتظمة والتي كان من بينها شهادة أمان التي وجه الرئيس السيسي بإصدارها في عام 2018.





واستعرض "سعفان" الإجراءات التي اتخذتها وزارة القوى العاملة لحصر العمالة غير المنتظمة، مؤكدا أن الوزارة قامت بفتح باب تسجيل العمالة غير المنتظمة المتضررة من فيروس "كورونا" من خلال موقع الوزارة للاستفادة من منحة الرئيس السيسي، وذلك من خلال لجنة برئاسة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي وعضوية وزارات القوى العاملة ، والتخطيط ، والتضامن الاجتماعي، والتموين والتجارة الداخلية ، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والجهات الأخرى المعنية لوضع الآليات المناسبة لرعاية هذه الفئة.





وأضاف أن الوزارة قامت أيضا بصرف 500 جنيه لكل عامل منحة استثنائية للعمالة غير المنتظمة المستفيدة والمسجلة بقواعد بيانات مديريات القوى العاملة بالمحافظات ويصل عددها إلى 120 ألف عامل.





وأكد وزير القوى العاملة قيام صندوق الطوارئ بالوزارة بالبدء فورًا في اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان دعم العمالة المنتظمة بالقطاعات المتضررة.