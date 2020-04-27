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فن

بعد طلب متابعيه بصناعة روبوت.. شاهد عمرو عبدالجليل يتصدر التريند

الإثنين 27/أبريل/2020 - 10:23 ص
صدى البلد
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سيد احمد
دشن عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعى تويتر هاشتاج عمرو عبد الجليم بعد عرض الحلقة الـ ٣ من مسلسل النهاية.

وتصدر الفنان عمرو عبد الجليل تريند موقع التواصل الاجتماعى تويتر وجاءت ابرز التغريدات كالاتى : 

‏عمرو عبد الجليل دا اسطورة ف اي دور حقيقي وبيقتلني ضحك.

‏المسلسل روعه ودور عمرو عبد الجليل رائع .


‏عمرو عبد الجليل طالع بيبيع شرائح طاقة وادوات روبوتات وتكنولوجيا وذكاء اصطناعي وبيقفل الدكان بتاعه بقفل ورزه.


‏‎#عمرو_عبد_الجليل مبدع دائما ...كوميدي دائما ....استاذ دائما


‏ايه يا محمد 
التلج ده مش ساقع ليه؟ 
الراجل ده كل كلامه عظمة 
‎#عمرو_عبد_الجليل 

‏‎#عمرو_عبد_الجليل الراجل ده عامل عظمه.


‏استاذ ‎#عمرو_عبد_الجليل معلش ممكن تعملي واحد معاك.


‏واحد روبوت رومانسي من ده لو سمحت يا اونكل عزيز 
‎#عمرو_عبد_الجليل 
‎#عمل_روبوت 


‏عمرو عبد الجليل :" ورقة وقلم واكتبي معايا مقادير الروبوت كده" 


ويذكر ان عبّر الفنان عمرو عبد الجليل، عن استيائه من بعض المتابعين الذين قاموا بإرسال رسائل له لصنع "روبوت" بعد حلقته في مسلسل "النهاية" التي صنع بها روبوت "زين" للفنان يوسف الشريف ضمن أحداث المسلسل.


وكتب عمرو عبد الجليل، عبر صفحته الرسمية على "الفيسبوك": "ياجماعه انتو بتبعتولي عاوزين تعملو روبوت انتو عبط؟".
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