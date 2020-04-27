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أخبار البلد

القوى العاملة: أول مايو إجازة بأجر للعاملين بالقطاع الخاص بمناسبة عيد العمال

الإثنين 27/أبريل/2020 - 11:07 ص
صدى البلد
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هيثم سعد الدين
أعلن محمد سعفان وزير القوى العاملة، أن أول مايو إجازة بأجر للعاملين بالقطاع الخاص بمناسبة عيد العمال.

وقال "سعفان"، إن هذا اليوم يعتبر إجازة بأجر كامل للعاملين المخاطبين بالقانون 12 لسنة 2003، ويجوز لصاحب العمل تشغيل العامل فى هذا اليوم إذا اقتضت ظروف العمل ذلك، ويستحق العامل فى هذه الحالة بالإضافة إلى أجره عن هذا اليوم مثلى هذا الأجر.

وأصدرت الوزارة منشورًا لمديريات القوى العاملة بالمحافظات لمتابعة تنفيذ هذه الإجازة بالمنشآت والشركات.

ويتقدم وزير القوى العاملة محمد سعفان، بالتهنئة إلى جميع عمال مصر بهذه المناسبة، مؤكدًا تقديره الكامل لدورهم الوطنى فى بذل التضحيات، ومواصلة عملية الإنتاج فى بناء مصر، ودفع عجلة الإنتاج وتحقيق التنمية الشاملة فى مختلف القطاعات تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي.
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