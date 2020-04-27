القوى العاملة: أول مايو إجازة بأجر للعاملين بالقطاع الخاص بمناسبة عيد العمال

أعلن محمد سعفان وزير القوى العاملة، أن أول مايو إجازة بأجر للعاملين بالقطاع الخاص بمناسبة عيد العمال.





وقال "سعفان"، إن هذا اليوم يعتبر إجازة بأجر كامل للعاملين المخاطبين بالقانون 12 لسنة 2003، ويجوز لصاحب العمل تشغيل العامل فى هذا اليوم إذا اقتضت ظروف العمل ذلك، ويستحق العامل فى هذه الحالة بالإضافة إلى أجره عن هذا اليوم مثلى هذا الأجر.





وأصدرت الوزارة منشورًا لمديريات القوى العاملة بالمحافظات لمتابعة تنفيذ هذه الإجازة بالمنشآت والشركات.



