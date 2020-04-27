بريد الجيزة: صرف المرحلة الثانية من منحة العمالة غير المنتظمة حتى 10 مايو.. فيديو

أعلن جميل شلبي، مدير عام منطقة بريد الجيزة، أنه تم البدء في صرف المرحلة الثانية من منحة العمالة غير المنتظمة، مشيرا إلى بدء المرحلة الأولى خلال الفترة من 13 إلى 16 إبريل والمرحلة الحالية بدأت من 26 إبريل حتى 10 مايو.





وأضاف "شلبي" خلال لقائه ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع عبر فضائية "الاولى"، أن الصرف يتم بناء على الشريحة العمرية، موضحا أنه تم الرصف للفئة العمرية من 61 فيما فوق واليوم من 51 حتى الــ 60، وغدا وبعده سيتم الصرف من عمر الـ 35 حتى الـ 50 عاما.





وأشار إلى أنه من لم يحضر المرحلة الأولى من المنحة سيتم صرفها يوم 6 و7 مايو، لافتا إلى أنه منذ صدور قرارات من الرئيس السيسي لصرف المنحة للعمالة غير المنتظمة الهيئة القومية للبريد وضعت خطة إستراتيجية والإستفادة من 600 مدرسة لصرف المنحة على مستوى الجمهورية بالتعاون مع وزراة التربية والتعليم ووزارة التنمية المحلية بخلاف المكاتب الخاصة بالبريد.





وأفاد بأنه يتم تعقيم العميل بمكتب البريد قبل الدخول، ثم يتقدم بالرقم القومى وإستلامه للمنحة، مضيفا إلى ان الفيزا الإلكترونية بمجرد إستلامها تتفعل ويتم نزول المنحة بها وقدرة المواطن من صرفها من أى بنك أو مكتب بريد وجميع المولات والمحلات التجارية.





ولفت إلى أن الإجراءات الإحترازية لتجنب إنتشار كورونا بمكاتب البريد هى نفس الإجراءات التى سيتم تطبيقها بالمرحلة الثانية، مثل التعقيم والمحافظة على التباعد بين الأفراد وإرتداء الكمامات على مدار اليوم.