AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

بريد الجيزة: صرف المرحلة الثانية من منحة العمالة غير المنتظمة حتى 10 مايو.. فيديو

الإثنين 27/أبريل/2020 - 12:36 م
الأستاذ جميل شلبي،
الأستاذ جميل شلبي، مدير عام منطقة بريد الجيزة
Advertisements
هاجر إبراهيم

أعلن جميل شلبي، مدير عام منطقة بريد الجيزة، أنه تم البدء في صرف المرحلة الثانية من منحة العمالة غير المنتظمة، مشيرا إلى بدء المرحلة الأولى خلال الفترة من 13 إلى 16 إبريل والمرحلة الحالية بدأت من 26 إبريل حتى 10 مايو.


وأضاف "شلبي" خلال لقائه ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع عبر فضائية "الاولى"، أن الصرف يتم بناء على الشريحة العمرية، موضحا أنه تم الرصف للفئة العمرية من 61 فيما فوق واليوم من 51 حتى الــ 60، وغدا وبعده سيتم الصرف من عمر الـ 35 حتى الـ 50 عاما.


وأشار إلى أنه من لم يحضر المرحلة الأولى من المنحة سيتم صرفها يوم 6 و7 مايو، لافتا إلى أنه منذ صدور قرارات من الرئيس السيسي لصرف المنحة للعمالة غير المنتظمة الهيئة القومية للبريد وضعت خطة إستراتيجية والإستفادة من 600 مدرسة لصرف المنحة على مستوى الجمهورية بالتعاون مع وزراة التربية والتعليم ووزارة التنمية المحلية بخلاف المكاتب الخاصة بالبريد.


وأفاد بأنه يتم تعقيم العميل بمكتب البريد قبل الدخول، ثم يتقدم بالرقم القومى وإستلامه للمنحة، مضيفا إلى ان الفيزا الإلكترونية بمجرد إستلامها تتفعل ويتم نزول المنحة بها وقدرة المواطن من صرفها من أى بنك أو مكتب بريد وجميع المولات والمحلات التجارية.


ولفت إلى أن الإجراءات الإحترازية لتجنب إنتشار كورونا بمكاتب البريد هى نفس الإجراءات التى سيتم تطبيقها بالمرحلة الثانية، مثل التعقيم والمحافظة على التباعد بين الأفراد وإرتداء الكمامات على مدار اليوم.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

اليوم .. بدء صرف إعانة العمالة غير المنتظمة من خلال مكاتب البريد بالبحيرة

بدء صرف منحة العمالة غير المنتظمة بالشرقية.. صور

فرصة ثانية للعمالة غير المنتظمة.. موعد المرحلة الثانية لصرف منحة الـ500 جنيه.. فيديو

منطقة بريد حلوان: خطة استراتيجية بفتح 4000 مكتب بالجمهورية لصرف المنح

برنامج تكافل وكرامة: الوزارة تتيح للعميل صرف معاشه من أى مكتب بريد على مستوى الجمهورية.. فيديو

في أول أيامها .. محافظ الجيزة يتابع صرف المرحلة الثانية من منحة العمالة المؤقتة

ترشيحاتنا

ماهي الخطوات المطلوبة لتجديد رخصة القيادة إلكترونيًا

هل العالم يواجه موجة أقوى لفيروس كورونا في الشتاء القادم؟.. تفاصيل

عزومتك عندنا .. صينية دجاج مشوي مع مكرونة بالبشاميل وكشك بالدجاج والحلو قطايف التيراميسو

أعمل بمهنة شاقة ولا أستطع الصوم فهل يجوز لي الفطر.. علي جمعة يجيب

بإطلالة غير تقليدية.. ريهام حجاج تخطف الأنظار في أحدث ظهور

هل يجوز للمرأة صيام شهر رمضان كاملا ؟ .. واعظة بالأوقاف ترد

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

15 صورة تكشف جمال مكياج ياسمين صبري

مسن يواجه عقوبة السجن لـ 5 أعوام بسبب محاولة جنونية لتهديد طليقته.. تفاصيل

كانت مسئولة عن رعايتها.. سارقة بلا رحمة تستولي على مقتنيات مسنة أثناء صراعها مع كورونا