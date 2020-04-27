بعد أزمة قطونيل ..الأعلى للإعلام: ليست لدينا سلطة متابعة الأعمال الفنية قبل بثها

قال صالح الصالحي، عضو المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، أن المجلس ليس هو الجهة الوحيدة الذي يتابع الأعمال التي يتم بثها علي الفضائيات ويرصد المخالف منها، ولكن هناك أيضًا جهات أخرى تتابع وترصد مثل الجهاز القومي للأمومة والطفولة، وجهاز حماية المستهلك، والمجلس القومي لحقوق الإنسان، وفي حالة قيامهم برصد أي مخالفة يتم إبلاغ المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، وعلي الفور يقوم المجلس بالتحقيق في هذه المخالفات وفرض العقوبات وفقًا للأكواد والمعايير ولائحة الجزاءات.





وحول سلطة المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام فى فحص الأعمال قبل بثها أو إذاعتها على شاشات الفضائيات قال الصالحي لـ "صدى البلد" إن المجلس ليس له سلطة المتابعة السابقة على الأعمال التليفزيونية بأنواعها سواء كانت الإعلانات، أو البرامج، أو حتي الأعمال الدرامية مثل المسلسلات، أو الإذاعة، أو الصحف الجرائد قبل بثها، ولكن سلطة المجلس تكمن في متابعة ما يتم بثه من هذه الأعمال حفاظًا على حرية الرأي والتعبير.





وتواصل لجان الرصد بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بمتابعة ورصد جميع الأعمال التى تعرض طوال شهر رمضان يوميا وتقييم كل أعمال الدراما الرمضانية.



