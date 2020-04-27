اتحاد الكرة يحسم مصير إلغاء كأس مصر بسبب كورونا

أسدل اتحاد كرة القدم الجدل المثار حول إمكانية إلغاء مسابقة كأس مصر خلال الموسم الكروي الجاري بعد انتشار فيروس كورونا الخطير .





واستقر مسئولو اتحاد كرة القدم على استكمال مسابقة كأس مصر ورفض إلغائها خلال الموسم الكروي الجاري .





ويري مسئولو الجبلاية أن بطولة كأس مصر يمكن خوضها فى أيام معدودات بعد السيطرة على فيروس كورونا خلال الفترة المقبلة .





وكان اتحاد الكرة استقر على تحديد شهر يونيو المقبل كموعد مبدئى لاستكمال مسابقة الدوري الممتاز، والتى توقفت فى الوقت الحالى بسبب انتشار فيروس كورونا الخطير.







وأعلن مسئولو الجبلاية بقيادة عمرو الجناينى فى وقت سابق، تعليق النشاط الكروي حتى 15 مايو المقبل تماشيا مع قرار مجلس الوزراء بمنع التجمعات لمواجهة فيروس كورونا المنتشر فى البلاد.





وينتظر اتحاد كرة القدم الضوء الأخضر من الجهات المسئولية عن محاربة كورونا فى مصر والسيطرة عليه من أجل عودة استكمال النشاط الكروي كما هو دون أى تغيير.





وحدد اتحاد الكرة أواخر شهر يونيو المقبل كموعد مقترح لاستكمال النشاط، أملا فى السيطرة على الكورونا وعودة الحياة الرياضية لطبيعتها من جديد.