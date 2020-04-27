البورصة تخسر 300 مليون جنيه وسط تباين أداء مؤشراتها

اختتمت البورصة المصرية، اليوم الاثنين، ثاني جلسات الأسبوع، على تباين مؤشراتها وسط ارتفاع مؤشر الأسهم المتوسطة منفردا.

وتراجع رأس المال السوقى للأسهم المقيدة بنحو 300 مليون جنيه ليغلق عند مستوى 564.5 مليار جنيه.

وانخفض مؤشر "إيجى إكس 30" المحدد النسبي لأكبر 30 سهما مقيدة بالبورصة بنسبة 0.01% مسجلا مستوى 10376 نقطة، وتراجع مؤشر "إيجى إكس 50" متساوي الأوزان بنسبة 3.63% مسجلا مستوى 10591 نقطة.

فيما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 0.25% مسجلا مستوى 1187 نقطة، وتراجع مؤشر "إيجى إكس 100" بنسبة 0.25% مسجلا مستوى 1118 نقطة.