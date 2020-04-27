بسبب كسر مفاجئ.. انقطاع مياه الشرب عن هذه المناطق بالقاهرة.. صور

أعلنت شركة مياه الشرب بالقاهرة عن انقطاع مياه الشرب عن مناطق شارع شبرا المظلات حتى نفق شبرا بمتفرعاته، شارع الترعة البولاقية بمتفرعاته، شارع أحمد حلمى بمتفرعاته، شارع كوباني المياه بمتفرعاته، شارع جسر البحر بمتفرعاته نظرا لحدوث كسر مفاجئ بخط قطر ١٠٠٠ مم بمنطقة دوران شبرا.





والشركة إذ تأسف عن هذا العطل الخارج عن إرادتها وتعمل على إعادة التشغيل فى أسرع وقت ممكن.





وتقوم الشركة بتوفير سيارات مياه للمناطق المتأثرة وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن ١٢٥ من التليفون الأرضي.





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