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بين الناس

بسبب كسر مفاجئ.. انقطاع مياه الشرب عن هذه المناطق بالقاهرة.. صور

الإثنين 27/أبريل/2020 - 05:37 م
صدى البلد
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منار نور
أعلنت شركة مياه الشرب بالقاهرة عن انقطاع مياه الشرب عن مناطق شارع شبرا المظلات حتى نفق شبرا بمتفرعاته، شارع الترعة البولاقية بمتفرعاته، شارع أحمد حلمى بمتفرعاته، شارع كوباني المياه بمتفرعاته، شارع جسر البحر بمتفرعاته نظرا لحدوث كسر مفاجئ بخط قطر ١٠٠٠ مم بمنطقة دوران شبرا.

والشركة إذ تأسف عن هذا العطل الخارج عن إرادتها وتعمل على إعادة التشغيل فى أسرع وقت ممكن.

وتقوم الشركة بتوفير سيارات مياه للمناطق المتأثرة وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن ١٢٥ من التليفون الأرضي.

ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القرّاء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.


بسبب كسر مفاجئ.. انقطاع مياه الشرب عن هذه المناطق بالقاهرة.. صور
بسبب كسر مفاجئ.. انقطاع مياه الشرب عن هذه المناطق بالقاهرة.. صور
بسبب كسر مفاجئ.. انقطاع مياه الشرب عن هذه المناطق بالقاهرة.. صور
بسبب كسر مفاجئ.. انقطاع مياه الشرب عن هذه المناطق بالقاهرة.. صور
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