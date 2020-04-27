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محافظات

إزالة 401 حالة تعد على أراضى الدولة في أسوان ..صور

الإثنين 27/أبريل/2020 - 05:42 م
ازالة تعديات
ازالة تعديات
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شاذلى عبد الفتاح
أكد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان استمرار الحملات اليومية المكبرة لإزالة التعديات على الأراضى أملاك الدولة بمختلف المراكز والمدن قد نجحت حتى الآن فى إزالة 401 حالة تعدى تمت فى فترة الحظر بداية من 25 مارس الماضى وحتى الآن.

وقال المحافظ بأن حالات الإزالة منها 345 حالة تعدى على أراضى البناء بمساحة 299 ألف و 542 م2 ، بجانب 53 حالة تعدى على الأراضى الزراعية بمساحة 204 فدان ، فضلًا عن إزالة 215 حالة تعدى متنوعة تم رصدها وتحرير محاضر لها قبل بدء فترة الحظر سواء كانت أراضى أملاك دولة أو أراضى زراعية أملاك خاصة بإجمالى مساحات وصلت إلى 120 ألف و 698 م2.

كما أوضح اللواء أشرف عطية بأن نتائج حملات الإزالة أسفرت اليوم عن تنفيذ 3 قرارات إزالة لحالات تعدى على أراضى البناء أملاك الدولة بإجمالى مساحة 4519م2.

ولفت محافظ أسوان إلى إستمرار تنظيم حملات الإزالة المكبرة بالتعاون مع مديرية أمن أسوان لتشمل جميع أنحاء المحافظة من أجل التصدى الحازم والتعامل الفورى مع أى حالات تعدى جديدة إستغلالًا للظروف الحالية التى تمر بها البلاد بسبب إجراءات مواجهة فيروس كورونا. 

وقد شدد اللواء أشرف عطية بأنه سيتم تحويل المخالفين للنيابة العسكرية لإتخاذ الإجراءات الرادعة ضدهم ، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى لإسترداد حق الشعب وإستعادة هيبة الدولة وفرض سيادة القانون على الجميع ودون أى إستثناءات .

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إزالة 401 حالة تعد على أراضى الدولة في أسوان ..صور
إزالة 401 حالة تعد على أراضى الدولة في أسوان ..صور
إزالة 401 حالة تعد على أراضى الدولة في أسوان ..صور
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