الخطوات اللازمة لإصلاح بطارية السيارة بنفسك

من أكثر الأشياء استهلاكا في السيارة هما البطارية والكاوتش وقد تناولنا في موضوع سابق كيفية اختيار كاوتش لسيارتك وماذا تعني الأرقام المدونة عليه، وسنتاول في موضوعنا اليوم كيفية تصليح بطارية السيارة بنفسك.





من الأشياء الشائعة التي تصيب البطارية هو تملح أقطابها بسبب التفريغ السريع الذي يمكن أن يكون قد طالها أوعند تركها مدة طويلة بدون استخدام لفترة طويلة، والعطل الثاني هو نفاد الطاقة من البطارية.





المشكلة الأولي حلها أن نقوم بسكب بعض من الماء الساخن على أقطاب البطارية لنزيل الأملاح عنها، أما العطل الآخر وهو نفاد الشحن منها فحل المشكلة بسيط، لكن عليك التنبه لبعض الأمور الأساسية.





1. 1- إذا تواجد في سيارتك مكان مخصص للشحن، لا تتردد في استخدامه وابتعد عن شحن البطارية بشكل مباشر.





2. 2- أما إذا لم يتوفر في سيارتك الميزة التي ذكرناها، فعليك أن تقوم بوصل أسلاك البطارية بشكل صحيح، من خلال وضع المشبك الإيجابي (+) الموجود في سيارتك بالمشبك الإيجابي الموجود في السيارة التي تريد شحن البطارية من خلالها، واعتمد على نفس الطريقة للمشبك السلبي.





3. 3- السيارة التي تريد أن تشحن منها يجب أن تبقى في حالة التشغيل.





4. 4- بعد وصل الأسلاك بالشكل الصحيح (تأكد مرتين أو أكثر) قم بتشغيل مركبتك.





تعد هذه الطريقة الأفضل لشحن البطارية التي بدأت تتلف، لكن اليوم بدأت تتواجد في الأسواق بعض الأجهزة الحديثة والمتطورة والتي تمكنك من شحن البطارية بسهولة من دون الاستعانة بأية سيارة أخرى، وهذا الأمر يجنبك الكثير من المواقف المحرجة التي يمكن أن تتعرض لها.