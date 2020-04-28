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مرأة

بـ لون المستردة.. يسرا تتألق بفستان يكشف عن أنوثتها

الثلاثاء 28/أبريل/2020 - 01:31 ص
صدى البلد
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رنا عصمت
نشرت الفنانة يسرا صورة جديدة لها، عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي لتداول الصور والفيديوهات "إنستجرام"، بإطلالة تبرز جمالها.

وتألقت يسرا في إطلالتها، بفستان مبهج من الالوان الصيفية بالوون المستردة ،وهو ما تناسب مع لون بشرتها وكشف عن أنوثتها ورشاقتها.

وارتدت يسرا بعض المجوهرات الأنيقة لاستكمال إطلالتها التي خطفت الأنظار، فارتدت،  سلسلة في الرقبة، وحلق أنيق في الأذن.

ووضعت اللمسات الجمالية الجذابة، فاستخدمت اللون البينك في الشفاه، مع لمسات البلاشر والماسكرا،وتركت شعرها الأصفر منسدلا أعلى كتفيها بطريقة ناعمة.

وعلى صعيد آخر شاركت الفنانة يسرا اغنية "حاسب يا طيب" من مسلسلها الجديد خيانة عهد على حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعى لتبادل الصور والفيديوهات إنستجرام. 

مسلسل "خيانة عهد" من بطولة يسرا وحلا شيحة وجومانا مراد وعبير صبري وهنادي مهنى وخالد أنور من إخرج سامح عبد ‏العزيز، ومن تأليف أحمد عادل، وأمين جمال.
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