ولاية أمريكية تعلن إجراءات فتح الاقتصاد في 4 مايو

أعلن حاكم ولاية ميسوري الأمريكية، مايك بارسون، اليوم الثلاثاء، عن رفع القيود عن الشركات في الولاية في الـ 4 من شهر مايو.





وقال حاكم الولاية في مؤتمر صحفي إن الدولة ستكون مستعدة لبدء إعادة فتح الاقتصاد الأسبوع المقبل، وفق ما نقلته شبكة سي ان ان الأمريكية.





وأضاف: "خطتنا ناجحة، ونظام الرعاية الصحية غير مثقل ونفوز بالمعركة".





وبموجب الخطة الجديدة، سيتمكن أي نشاط تجاري من إعادة الفتح طالما يحافظ على توفير 6 أقدام من المسافات الاجتماعية.





كما سيتعين على شركات البيع بالتجزئة الداخلية أيضًا أن تحدد عدد عملائها بما لا يزيد عن 25٪ من السعة العادية.





وسجلت ولاية ميسوري ما لا يقل عن 7305 حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد و 343 حالة وفاة، وفقًا لجامعة جونز هوبكنز.