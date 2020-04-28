هاشتاج الفتوة يتصدر تويتر بعد الحلقة الرابعة من المسلسل

تصدر هاشتاج مسلسل #الفتوة للفنان ياسر جلال، مؤشرات البحث (تريند) على موقع التدوينات القصيرة تويتر، تزامنًا مع عرض أحداث الحلقة الرابعة من العمل المشارك ضمن الموسم الدرامي الرمضاني.

وبشأن مواعيد عرض مسلسل الفتوة ، ينطلق العرض الأول الساعة 12 منتصف الليل والإعادة 4 صباحا - 4:30 عصرا.





مسلسل "الفتوة" أحداثه تدور فى زمن غير معاصر، حيث تعود للوراء 100 عام، معتمدة على الطابع الشعبى ويتم تناوله بشكل اجتماعي لا يخلو من الجانب الرومانسي والأكشن والكوميدي.



