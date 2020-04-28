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فن

هاشتاج الفتوة يتصدر تويتر بعد الحلقة الرابعة من المسلسل

الثلاثاء 28/أبريل/2020 - 06:59 ص
نسلسل الفتوة
نسلسل الفتوة
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سعيد فراج
تصدر هاشتاج مسلسل #الفتوة للفنان ياسر جلال، مؤشرات البحث (تريند) على موقع التدوينات القصيرة تويتر، تزامنًا مع عرض أحداث الحلقة الرابعة من العمل المشارك ضمن الموسم الدرامي الرمضاني. 

وبشأن مواعيد عرض مسلسل الفتوة ، ينطلق العرض الأول الساعة 12 منتصف الليل والإعادة 4 صباحا - 4:30 عصرا. 

مسلسل "الفتوة" أحداثه تدور فى زمن غير معاصر، حيث تعود للوراء 100 عام، معتمدة على الطابع الشعبى ويتم تناوله بشكل اجتماعي لا يخلو من الجانب الرومانسي والأكشن والكوميدي.

ويشارك في بطولته الفنان ياسر جلال يقوم بالتصوير لمسلسل الجديد الفتوه الذي من المقرر ان يتم عرضة في رمضان القادم ويشارك في البطولة الفنانة مي عمر، ورياض الخولي، وأحمد خليل، من تأليف هاني سرحان وإخراج حسين المنباوي. 

ويأتى مسلسل الفتوة العمل الرابع على التوالي كبطولة مطلقة للفنان ياسر جلال خلال دراما رمضان حيث قد من قبل "ظل الرئيس" و"رحيم" و"لمس اكتاف". 
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