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فن

سائق يورط ركابه في عملية تهريب في "كريزي تاكسي"

الثلاثاء 28/أبريل/2020 - 08:41 ص
كريزي تاكسي
كريزي تاكسي
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محمد نحلة
خلال الحلقة الرابعة من برنامج الجزء الثاني "كريزي تاكسي"، يورط إبراهيم السمان ركابه في عملية تهريب أموال كبيرة،. حيث

تبدأ الحلقة بمجموعة من الألغاز عن طريق مجموعة من الأغاني يطلب من الركاب تكملتها مثل "طيور النورس"، "السح إدح أمبو". 

وبعد أن يكملوا الأغنية يعطيهم حقيبة مليئة بالأموال ويطلب منهم توصيلها كما طلب منه "الريس الزنكلوني".

واختلفت ردود أفعال الركاب ما بين أشخاص يجارونه في الكلام وبينهم من يحاول الهروب من هذا المأزق، إلي أن يكشف إبراهيم أنهم ليسوا المطلوبين يتصل بالشخص المطلوب ويركب معه، وفجأة يعترف لهم بالمقلب.

الجزء الثاني من برنامج "كريزي تاكسي" من إخراج منار زين ومن إنتاج شركة يالوتيب وهو أول إنتاجها التلفزيوني.

 ويأتي الجزء الثاني من البرنامج هذا العام بعد النجاح الكبير الذي حققه  الجزء الأول من البرنامج العام الماضي.



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