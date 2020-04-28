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أخبار العالم

بريطانيا تحذر من ظهور مرض خطير غامض له صلة بـ كورونا يحصد أرواح الأطفال

الثلاثاء 28/أبريل/2020 - 10:38 ص
متلازمة التهابية
متلازمة التهابية حادة تصيب الاطفال في بريطانيا
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على صالح
كشف وزير الصحة البريطاني، مات هانكوك، عن إن بعض الأطفال في المملكة المتحدة يموتون فجأة دون أن يعانون من أي ظروف أو عوارض صحية كامنة، مؤكدا أن تفسير ذلك يعود إلى احتمال اصابتهم بـ متلازمة التهابية نادرة يعتقد الباحثون أنها ذات صلة بـ فيروس كورونا المستجد. 

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ويبحث خبراء طبيون إيطاليون وبريطانيون في وجود صلة محتملة بين جائحة الفيروس المستجد ومجموعات من الأمراض الالتهابية الحادة تنتشر بين الأطفال الذين يصلون إلى المستشفيات يعانون من الحمى الشديدة وتورم الشرايين، وفقا لما نشرته صحيفة "مترو".

وأبلغ الأطباء في شمال إيطاليا، وهي واحدة من أكثر المناطق تضررًا في العالم بسبب تفشي وباء كورونا، عن أعداد كبيرة للغاية من الأطفال دون سن 9 سنوات يعانون من حالات إصابة حادة لما يبدو أنه يعرف بـ مرض كاواساكي، وهو الأكثر شيوعًا في أجزاء من آسيا. 

وقال هانكوك لـ إذاعة LBC: "هناك بعض الأطفال الذين ماتوا ولم يكن لديهم أي أمراض أساسية.

وأضاف "إنه مرض جديد نعتقد أنه قد يكون ناتجًا عن فيروس كورونا Covid-19، ولسنا متأكدين بنسبة 100 ٪ لأن بعض الأشخاص الذين أصيبوا به لم تثبت معاناتهم من أي عوارض، لذلك نقوم بالكثير من الأبحاث الآن ولكن هذا شيء يثير قلقنا. 

وتابع "إنه مرض نادر، على الرغم من أنه خطير جدًا على الأطفال الذين يصابون به، ولكن عدد الحالات مازال قليل".
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