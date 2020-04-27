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أخبار العالم

مرض جديد يظهر في بريطانيا ويصيب الأطفال

الإثنين 27/أبريل/2020 - 11:34 م
صدى البلد
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قسم الخارجي
أطلق باحثون في بريطانيا تحذيرا من مرض جديد يشبه في اعراضه الفيروس القاتل، وذلك بعد تزايد اعادد الأطفال الذي تتدهور صحتهم بشكل خطير، وفق لوسائل اعلام انجليزية.

ولوحظ  الامر خلال الأسابيع الثلاثة الماضية، لدى أطفال من مختلف الأعمار، وتم رصد حالة متقدمة من الالتهاب تستدعي عناية مركزة.

واطلق التحذير، من قبل جمعية العناية المركزة لطب الأطفال، وقال المدير الطبي لخدمة الصحة الوطنية، ستيفن بويس، إن هذا المرض الذي لوحظ لدى الأطفال ما يزال نادرا جدا، مضيفا أنه من المبكر الحديث عن علاقة بين فيروس كورونا وبين هذه الأعراض.

أشارت الجمعية إلى أن حالات الأطفال الذي يصابون بأعراض شديدة من جراء فيروس كورونا، ما زالت محدودة جدا، وهو ما قد يقول ان التلاقي بين الحالات المصابة بالمرض الجديد الذي يشبه تسممات البطن ضعيف مع فيروس كورونا.
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