ارتفاع جماعي لمؤشرات البورصة بمنتصف تعاملات اليوم

ارتفعت مؤشرات البورصة المصرية، بمنتصف تعاملات جلسة اليوم، الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعى لجميع المؤشرات، بدعم من مشتريات المستثمرين على الاسهم القيادية والمتوسطة.

وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.25% ليصل إلى مستوى 10388 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 1.8% ليصل إلى مستوى 1627 نقطة.

وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.3% ليصل إلى مستوى 1203 نقطة، وصعد مؤشر إيجى إكس 30 للعائد الكلى بنسبة 0.3% ليصل إلى مستوى 3987 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 0.94% ليصل مستوى 1152 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100" بنسبة 0.61% ليصل إلى مستوى 1225 نقطة.

وقررت إدارة البورصة إيقاف التداول على أسهم 12 شركة مقيدة لتخطيها حاجز نسبة 5% (ارتفاع - انخفاض) بانتهاء تعاملاتاليوم الثلاثاء.