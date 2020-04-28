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حوادث

أمن الجيزة يضبط 2,1 طن برجر ولانشون غير صالحة في العمرانية

الثلاثاء 28/أبريل/2020 - 01:16 م
برجر ولانشون غير
برجر ولانشون غير صالحة
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ندى حمودة - أحمد مهدي
واصلت الأجهزة الأمنية الحملات التموينية المكبرة لضبط الأسواق، إنفاذًا لتوجيهات القيادة السياسية بشأن إتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق للمحافظة على إستقرار الأسعار وتوافر السلع، ومكافحة جرائم الغش الغذائى، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع.

حيث أستكملت شرطة التموين حملاتها إتساقًا مع جهود أجهزة الدولة للتصدى لتداعيات إنتشار فيروس "كورونا" ، ومحاولات البعض إستغلال تلك الظروف لتحقيق أرباح مادية غير عابئين بإحتياجات وصحة المواطنين.

وأسفرت عن ضبط مالك ثلاجة لحفظ السلع الغذائية كائنة بدائرة قسم شرطة العمرانية لحيازته 2,100 طن "برجر - لانشون" بدون بيانات وغير صالحة للاستهلاك الأدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية تمهيدًا لطرحها للبيع مُدخلًا الغش والتدليس على جمهور المستهلكين.

تحرر المحضر اللازم وجاري استكمال الإجراءات.
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