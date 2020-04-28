لا تفزعوا..كوريا الجنوبية: نعلم مكان زعيم كوريا الشمالية وحالته

تتواصل التقارير العالمية التي تتحدث عن الحالة الصحية لزعيم كوريا الجنوبية كيم يونج أون، بعدما امتنع عن حضور ذكرى وطنية هامة منتصف الشهر، لكن تأكيد جديد قد يكون هذه المرة الحاسم لحالة الزعيم الغائب، وفق ماذكرت شبكة بلومبرج الأمريكية.





ذكر مسئولين رفيعي المستوى في الجارة كوريا الجنوبية، إنهم على دراية كبيرة بحالة الزعيم يونج أون، بل ويعرفون مكان إقامته.





وسبق وقالت وزيرة الخارجية في كوريا الجنوبية كانج كيونج هوا، ردا على سؤال عما إذا كانت بلادها قد أبلغت الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بمكان إقامة الزعيم وحالته الصحية"إن ترامب على اتصال مستمر مع المسؤوليين الكوريين الجنوبيين ، ومن المفترض أن يكون قد تم إبلاغه".





وأوضحت الوزيرة في وقت لاحق، أن ترامب على علم بحال كيم وليس بمكان تواجده فقط.





وكان ترامب قال قبل ساعات خلال مؤتمر صحفي، إنه على علم بحالة كيم الصحية لكنه لا يستطيع التحدث عن ذلك الآن، مضيفا أن "لا أحد يعرف أين هو".





وذكرت بلومبرج، إنه في وقت سابق اليوم، ذكر وزير الوحدة الكوري الجنوبي كيم يون تشول، خلال جلسة للبرلمان إن "الحكومة على علم بمكان تواجد كيم جونج أون" وهو ما يعد أقوى تأكيد حتى الآن بعد اختفاء يونج أون منذ 11 أبريل.





ولا يعتقد محللو الحكومة الأمريكية السابقون أن كيم يونج اون مات، لكنهم ما زالوا يحاولون تحديد المشاكل الصحية التي قد يعاني منها.





وتقول راشيل لي، المحللة والخبيرة في مراكز الفكر والخدمات الاخبارية بالحكومة الكورية الشمالية طيلة 20 عاما لـ صحيفة فايننشال تايمز "بالنسبة لهذا ، أنا أميل إلى الاعتقاد بأن لا أحد يعرف - بما في ذلك المخابرات الأمريكية".















































