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فن

هل يقدم محمد رمضان في "البرنس" قصة سيدنا يوسف عليه السلام؟

الثلاثاء 28/أبريل/2020 - 04:58 م
محمد رمضان
محمد رمضان
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محمد نحلة

تحدث الناقد الفني مجدي الطيب، عن شخصية الفنان محمد رمضان فى مسلسل " البرنس"  الذي ينافس فى موسم رمضان الحالي.



وكتب عبر حسابه على "فيسبوك" : باختيار المخرج محمد سامي، الآية الكريمة : "إِذْ قَالَ يُوسُفُ لأَبِيهِ يَا أَبَتِ إِنِّي رَأَيْتُ أَحَدَ عَشَرَ كَوْكَبًا وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ رَأَيْتُهُمْ لِي سَاجِدِينَ" ، ليتلوها المقرئ في سرادق عزاء الأسطى حامد، في الحلقة الثالثة من مسلسل "البرنس"، تأليف وإخراج محمد سامي، وبطولة محمد رمضان، يكون "سامي"، قد حسم بنفسه الجدل المُثار حاليًا، حول أحداث المسلسل المستوحاة من قصة سيدنا يوسف".



وتابع:"  وأن "رضوان"، الذي يجسد شخصيته محمد رمضان، هو سيدنا "يوسف"، بينما الممثل القدير عبد العزيز مخيون، هو سيدنا "يعقوب"، والد سيدنا يوسف؛ الذي أحبه كثيرًا، وميزه عن بقية أولاده غلاظ القلوب، المتكالبين على الحياة، وفِي انتظار لحظة موت الاب ليرثوه (الأولاد 11 في قصة سيدنا يوسف و7 في المسلسل)؛ فهل تحمل بقية الحلقات المقبلة من "البرنس"، تآمر الإخوة على "رضوان"، وسجنه ؟ (إخوة سيدنا يوسف ألقوا به في غيابات الجب)، وهل تصبح "فدوى" (روجينا)، زوجة "فتحي" (أحمد زاهر)، شقيق "رضوان"، في المسلسل، امرأة العزيز، التي راودت "يوسف" عن نفسه فأبى فكادت له ودخل السجن ؟، ولما أظهر الله براءته، وخرج من السجن أحسن إدارة شئونه، واجتمع شمله مع إخوته، الذين خروا له ساجدين ؟.



وأضاف :" وهل استجابة "رضوان" لوصية والده بأن يتكتم على الإرث، الذي منحه إياه في حياته، هي المُعادل الدرامي، في المسلسل، لرؤية سيدنا يوسف، "رأيت أَحَدَ عَشَرَ كَوْكَبًا وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ رَأَيْتُهُمْ لِي سَاجِدِينَ"، التي أوصاه والده بكتمانها، وألا يقصها على إخوته،خشية أن يوغر صدورهم ضده، ويدبروا له أمرًا يسوؤه ؟".



وأنهي حديثه قائلا:" المفارقة أن يوسف شاهين قدم عام 1994 فيلمًا بعنوان "المهاجر"، تعرض للمنع، والمصادرة، بعد اتهامه بأن أحداثه مأخوذة عن قصة سيدنا يوسف، وأن خالد النبوي، الذي يجسد شخصية "رام"، هو سيدنا يوسف، والممثل الفرنسي الشهير ميشيل بيكولي، هو ""يعقوب"، والد سيدنا "يوسف"، وبعد تداول القضية في المحاكم نجح يوسف شاهين في انتزاع حكم لصالحه، وعُرض الفيلم.
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