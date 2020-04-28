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محافظات

ارتفاع كميات القمح الموردة لشون وصوامع قنا إلى 33428 طنا

الثلاثاء 28/أبريل/2020 - 04:50 م
توريد قمح
توريد قمح
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يوسف رجب

ارتفعت كميات القمح الموردة إلى الشون والصوامع بقنا، إلى 33428 طن قمح، من بداية انطلاق موسم توريد القمح بمختلف مراكز المحافظة.


وأوضح اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، أنه تم توريد 2807 أطنان و185 كيلوجراما من محصول القمح للصوامع والشون بالمحافظة ليصبح إجمالي ما تم توريده حتى الآن 33428 طنا و740 كيلوجراما من القمح.


وأكد محافظ قنا، متابعته بصفة دورية لأعمال التوريد إلى صوامع وشوّن المحافظة للتأكد من انتظامها دون أي معوقات، مع التأكيد بعدم استلام أصناف القمح التي تقل جودتها عن 22.5 قيراط.


وأشار محافظ  قنا، إلى أن إجمالي المساحات المزروعة بمحصول القمح خلال الموسم الحالي بجميع مراكز المحافظة بلغت 105 آلاف فدان، بينما تبلغ السعة التخزينية الإجمالية للصوامع والشوّن بالمحافظة 173 ألفا و590 طنا موزعة على 4 صوامع بسعة تخزينية تصل إلى 150 ألف طن و8 شون بإجمالي طاقة تخزينية بلغت 23 ألفا و590 طنا.


وأضاف "الداودي"، أن كميات القمح التى يتم استلامها بالمواقع التخزينية تخضع لمعايير معينة من ضمنها تحديد درجة النقاوة ومن ثم سعر الإردب من خلال لجنة تضم ممثلا من "التموين، الزراعة، هيئة سلامة الغذاء" حيث بلغ سعر الإردب 700 جنيه لدرجة النقاوة 23.5 قيراط و685 جنيها لدرجة النقاوة و23 قيراطا و670 لدرجة النقاوة 22.5 قيراط وذلك طبقا لما حددته وزارة التموين والتجارة الداخلية في بداية موسم توريد القمح الجاري.

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