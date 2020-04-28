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رياضة

حازم إمام يكشف تفاصيل أزمة محمد صلاح قبل مونديال روسيا ..فيديو

الثلاثاء 28/أبريل/2020 - 05:41 م
محمد صلاح
محمد صلاح
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ياسمين تيسير
أكد حازم إمام، نجم الزمالك والمنتخب، عضو اتحاد الكرة السابق، أن محمد صلاح نجم ليفربول والمنتخب الأول كانت لديه أزمة كبيرة مع هاني أبو ريدة، رئيس الاتحاد السابق. 


وأضاف حازم إمام، في تصريحات متلفزة ببرنامج "أقر وأعترف" مع أحمد شوبير عبر قناة "أون تايم سبورت"، أن محمد صلاح كان مستاءً أثناء تواجده بالمنتخب في الفترة الأخيرة بسبب هذه الأزمة، مشيرا إلى أن أبو ريدة لم يطلب منه التدخل لحلها؛ لذلك لم يكن لديه دور في هذا الأمر.


وأوضح حازم إمام أن أبو ريدة أكد أن وكيل محمد صلاح أرسل ميلات بها بعض التجاوزات. 


وتابع حازم إمام، أن الاتحاد أخطأ بالطبع في وضع صورة محمد صلاح على الطائرة وأضره كثيرا، لافتا إلى أن محمد صلاح نجم كبير، وكان يجب أخذ موافقته على وضع الصورة. 


وألمح إلى أن هذه الأزمة أثرت على أداء محمد صلاح مع المنتخب في مونديال روسيا خاصة في مباراة السعودية الأخيرة ولم يحتفل بهدفه.

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