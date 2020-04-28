حازم إمام يكشف تفاصيل أزمة محمد صلاح قبل مونديال روسيا ..فيديو

أكد حازم إمام، نجم الزمالك والمنتخب، عضو اتحاد الكرة السابق، أن

محمد صلاح

نجم ليفربول والمنتخب الأول كانت لديه أزمة كبيرة مع هاني أبو ريدة، رئيس الاتحاد السابق.