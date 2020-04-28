فرنسا تسجل 367 وفاة و1520 إصابة جديدة بـ كورونا

أعلنت السلطات الفرنسية، اليوم الثلاثاء، عن تسجيل 367 حالة وفاة بفيروس كورونا المستجد.





وبذلك بلغت حالات الوفاة في فرنسا جراء فيروس كورونا 23660.





كما سجلت فرنسا، 1520 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع إجمالي حالات الإصابة لـ 129859 حالة.





وكان رئيس الوزراء الفرنسي إدوار فيليب أعلن اليوم الثلاثاء، فتح المدارس على مرحلتين في 11 و18 مايو المقبل.





وأكد فيليب رفض استئناف الكرة في البلاد حتى سبتمبر المقبل، وإلغاء الدوري الفرنسي لموسم 2019 - 2020.





كما قرر إعادة فتح المتاجر في 11 مايو باستثناء المقاهي والمطاعم، فضلا عن فرض وضع الكمامة إلزاميا في وسائل النقل.