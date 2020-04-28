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مرأة

بعد تصدرها تريند جوجل.. إطلالات نجلاء بدر تتميز بـ الفساتين الضيقة

الثلاثاء 28/أبريل/2020 - 08:54 م
صدى البلد
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رنا عصمت
تصدر الفنانة نجلاء بدر  ترند جوجل، بعد نجاحها فى  مسلسل "الفتوة" للنجم ياسر جلال  وهو من قائمة الأكثر تداولا بموقع "تويتر"، بسبب النجاح الكبير الذى يحققه المسلسل حاليا.

وتتميز الفنانة نجلاء بدر، ، بالتنوع والأختلاف فى إطلالتها بشكل أنيق وجميل، كما تفضل ارتداء الون الاحمر والالوان الغامقة والعصرية التى تكشف عن شخصيتها. 

تميل نجلاء بدر ، إلى اختيار ألوان الماكياج الهادئة للعيون التى تبرز عن جمالها الطبيعي، وذلك مع لمسات بسيطة من أحمر الشفاه الاحمر الغامق الناعم الذي يبرز جمال أنوثتها.

كما تفضل ترك شعرها البنى الطويل منسدلا بين كتفيها في كثير من الإطلالات مع رفع خصلات بسيطة لتبرز عن جمال ملامحها.

مسلسل "الفتوة" أحداثه تدور فى زمن غير معاصر، حيث تعود الأحداث للوراء 100 عام، معتمدة على الطابع الشعبى ويتم تناوله بشكل اجتماعي لا يخلو من الجانب الرومانسي والأكشن والكوميدي.

بعد تصدرها تريند جوجل.. إطلالات نجلاء بدر تتميز بـ الفساتين الضيقة
بعد تصدرها تريند جوجل.. إطلالات نجلاء بدر تتميز بـ الفساتين الضيقة
بعد تصدرها تريند جوجل.. إطلالات نجلاء بدر تتميز بـ الفساتين الضيقة
بعد تصدرها تريند جوجل.. إطلالات نجلاء بدر تتميز بـ الفساتين الضيقة
بعد تصدرها تريند جوجل.. إطلالات نجلاء بدر تتميز بـ الفساتين الضيقة
بعد تصدرها تريند جوجل.. إطلالات نجلاء بدر تتميز بـ الفساتين الضيقة
بعد تصدرها تريند جوجل.. إطلالات نجلاء بدر تتميز بـ الفساتين الضيقة
بعد تصدرها تريند جوجل.. إطلالات نجلاء بدر تتميز بـ الفساتين الضيقة
بعد تصدرها تريند جوجل.. إطلالات نجلاء بدر تتميز بـ الفساتين الضيقة
بعد تصدرها تريند جوجل.. إطلالات نجلاء بدر تتميز بـ الفساتين الضيقة
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