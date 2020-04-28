بعد تصدرها تريند جوجل.. إطلالات نجلاء بدر تتميز بـ الفساتين الضيقة

كما تفضل ترك شعرها البنى الطويل منسدلا بين كتفيها في كثير من الإطلالات مع رفع خصلات بسيطة لتبرز عن جمال ملامحها.

كما تفضل ترك شعرها البنى الطويل منسدلا بين كتفيها في كثير من الإطلالات مع رفع خصلات بسيطة لتبرز عن جمال ملامحها.

مسلسل "الفتوة" أحداثه تدور فى زمن غير معاصر، حيث تعود الأحداث للوراء 100 عام، معتمدة على الطابع الشعبى ويتم تناوله بشكل اجتماعي لا يخلو من الجانب الرومانسي والأكشن والكوميدي.