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فن

مسلسل بـ 100 وش الحلقة 5 .. نيللي كريم تعرض على آسر ياسين العمل معها

الثلاثاء 28/أبريل/2020 - 08:52 م
بـ 100وش
بـ 100وش
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محمد نحلة

بدأت الحلقة الخامسة  من مسلسل بـ100 وش المعروض على قناة الحياة، بطلب سكر التى تجسدها الفنانة نيللي كريم من عمر الذي يجسده آسر ياسين أن تعمل معه، وأعادت له اللاب توب الخاص به ورفضت أن تأخذ أموالها منه.


ولكنه رفض الأمر بشدة، وطلبت منه أن تجلس معه مرة أخرى، وأخذت منه ميعاد ولكنه لم يأت، فذهبت إلى المنزل، وبعد أن استمع إليها وافق على العمل معها.


مسلسل بـ "100 وش" من بطولة النجمة نيللى كريم، النجم آسر ياسين، مصطفى درويش، علا رشدى، اسلام إبراهيم، وعدد آخر من الفنانين، إخراج كاملة أبو ذكرى.


وتجسد نيللى كريم شخصية كوميدية تدعى "سكر" تعمل فى صالون حريمى، إلا أنها تستهوى النصب، فتسعى لإجراء عمليات نصب، تمكنها من جنى الأموال، تجعلها تتمكن من شراء "كوافير" خاص بها وتتوالى الأحداث.


مسلسل "بـ 100 وش" تأجل عرضه من العام الماضى، وكان من المفترض أن يعرض فى رمضان الماضى، إلا أن ضيق الوقت حال دون تصويره فى الوقت المحدد، وأرجأت الشركة المنتجة تصويره وعرضه إلى رمضان 2020.

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