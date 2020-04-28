AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

أحمد السقا يتغلب على نوال الزغبي.. والمطربة: يا بن المحظوظة.. فيديو

الثلاثاء 28/أبريل/2020 - 08:59 م
احمد السقا ونوال
احمد السقا ونوال الزغبي
Advertisements
هاني حسين
تغلب الفنان أحمد السقا على الفنانة نوال الزغبي في تحديات برنامج "اغلب السقا" المذاع على قناة " إم بي سي مصر".

ورددت الفنانة نوال الزغبي قائلة:" يا بن المحظوظة  يا أحمد".

وقدم أحمد السقا صورة مرسومة للفنانة نوال الزغبي قبل بدء التحدي بينهما، وقالت نوال الزغبي: "يا جدع يا جدع انا حبيتك يا جدع".

برنامج "اغلب السقا" يشهد في كل حلقة مُنافسة ترفيهية ورياضية غير تقليدية بين الفنان أحمد السقا وأحد النجوم.

وعلى مدار ساعة كاملة يتباهى الضيف مع السقا في الكثير من المجالات غير المُعتادة، وفي نهاية كل حلقة يقوم الضيف بالتبرع بالمبالغ المالية التي ربحها لإحدى الجهات الخيرية.

ويوجد مُسابقة يومية للجمهور عبر الشاشة، البرنامج تُقدمه النجمة رزان مغربي.

يُعرض برنامج "إغلب السقا" على MBC مصر يوميًا خلال شهر رمضان في تمام الساعة 7:00 مساءً، ويُعاد الساعة 12:00 منتصف الليل.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

نيللي كريم ضيفة ثاني حلقات "إغلب السقا".. الليلة

شاهد.. تحالف رزان مغربي ونيللي كريم ضد السقا ونجم الأكشن يبهر الجماهير

غادة عبد الرازق ضيفة "إغلب السقا".. اليوم

بالقلم والبوكس.. غادة عبد الرازق تضرب أحمد السقا.. فيديو

غادة عبد الرازق تكسب بسبب عود كبريت والسقا يحرق يده ..فيديو

رزان مغربى: وبعدين فيك يا سقا يالي محدش قادر عليك

ترشيحاتنا

بسبب كورونا. . 70% تراجعا في مبيعات الملابس والمنسوجات.. وزيادة الطلب على المواد الغذائية

نشرة الفن.. إيقاف رامز مجنون رسمي.. صور جديدة لـ دينا الشربيني من كواليس لعبة النسيان

وقوعه في المقلب.. حسن عسيري يلعن رامز جلال.. فيديو

بعد عام و3 أشهر.. فنانة شهيرة تعلن انفصالها عن زوجها

أول تعليق من رامزجلال على حلقة السعودي حسن عسيري

الموت يفجع فنانا شهيرا بسبب كورونا

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بـ لبس صعيدى.. أحمد خالد صالح برفقة خطيبته هنادى مهنا.. والجمهور: خايفين تتحسدوا

حكاية أكلة.. أصابع زينب رمز للقسوة وخاطفة قلب الظاهر بيبرس

بعد تصدرها تريند جوجل.. إطلالات نجلاء بدر تتميز بـ الفساتين الضيقة