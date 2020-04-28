أحمد السقا يتغلب على نوال الزغبي.. والمطربة: يا بن المحظوظة.. فيديو

تغلب الفنان أحمد السقا على الفنانة نوال الزغبي في تحديات برنامج "اغلب السقا" المذاع على قناة " إم بي سي مصر".





ورددت الفنانة نوال الزغبي قائلة:" يا بن المحظوظة يا أحمد".





وقدم أحمد السقا صورة مرسومة للفنانة نوال الزغبي قبل بدء التحدي بينهما ، وقالت نوال الزغبي: "يا جدع يا جدع انا حبيتك يا جدع".





برنامج "اغلب السقا" يشهد في كل حلقة مُنافسة ترفيهية ورياضية غير تقليدية بين الفنان أحمد السقا وأحد النجوم.





وعلى مدار ساعة كاملة يتباهى الضيف مع السقا في الكثير من المجالات غير المُعتادة، وفي نهاية كل حلقة يقوم الضيف بالتبرع بالمبالغ المالية التي ربحها لإحدى الجهات الخيرية.





ويوجد مُسابقة يومية للجمهور عبر الشاشة، البرنامج تُقدمه النجمة رزان مغربي.





يُعرض برنامج "إغلب السقا" على MBC مصر يوميًا خلال شهر رمضان في تمام الساعة 7:00 مساءً، ويُعاد الساعة 12:00 منتصف الليل.



