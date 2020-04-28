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فن

ريهام سعيد عن محمد رمضان: لو كده هو بيشجع على البلطجة يا رب كلنا نبقى بلطجية .. شاهد رد فعل الجمهور

الثلاثاء 28/أبريل/2020 - 10:55 م
ريهام سعيد ومحمد
ريهام سعيد ومحمد رمضان
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مصطفى كرم

شاركت الفنانة ريهام سعيد جمهورها بفيديو لمحمد رمضان وهو يتحدث عن طموحاته في المستقبل عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام.

وعلقت ريهام سعيد على الفيديو قائلة "لو كده هو بيشجع علي البلطجه يا رب كلنا نبقي بلطجيه .جيت علي الجرح اوي يا محمد بس حاضر .والله حاضر بس يا رب يبقي في وقت في عمري".

وانهالت عليها التعليقات من متابعيها وجاءت بين "ايوا هو اللي شجع على البلطجه في مصر وبوظ شباب كتير اول مرة الاقيكي بتدافعي عن الغلط مش متعوده على كده " لترد ريهام سعيد قائلة" انا مش موافقه على كده انا مبررش الي الناس لتقولوا خلاص ".

ويشارك محمد رمضان في بطوله مسلسل البرنس كلا من احمد زاهر و نور و روجينا و ادوارد و رحاب الجمل ونجلاء بدر دنيا عبدالعزيز و محمدعلاء و سلوى عثمان و احلام الجريتلي وعبدالعزيزمخيون  من اخراج محمد سامي.

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