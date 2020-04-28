بالأبيض المكشوف.. كارول سماحة تثير الجدل بإطلالة جريئة

نشرت الفنانة كارول سماحة
، صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصى على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" بإطلالة ناعمة.
وأطلت كارول سماحة، مرتدية سويت شيريت باللون الأبيض الناصع مكشوف الصدر، وعلقت على الصورة قائلة:" لا يتواضع إلا من كان واثقا بنفسه،"ولا يتكبر إلا من كان ناقصا "ما رأيكم ؟؟؟". ومن الناحية الجمالية، اعتمدت كارول سماحة فى الماكياج على اللون الأسود للعيون الذى يبرز جمالها، ووضعت أحمر للشفاه باللون البنى الفاتح الذى يتناسب مع جميع إطلالتها.
كما تركت شعرها البنى القصير منسدلا بين كتفيها بطرق مختلفة لكى تتناسب مع إطلالتها، ولم تتكلف بوضع الكثير من الإكسسوا
رات، واكتفت بالظهور بإطلالتها البسيطة.