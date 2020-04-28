بالأبيض المكشوف.. كارول سماحة تثير الجدل بإطلالة جريئة

نشرت الفنانة كارول سماحة ، صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصى على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" بإطلالة ناعمة.





وأطلت كارول سماحة ، مرتدية سويت شيريت باللون الأبيض الناصع مكشوف الصدر، وعلقت على الصورة قائلة:" لا يتواضع إلا من كان واثقا بنفسه،" ولا يتكبر إلا من كان ناقصا " ما رأيكم ؟؟؟".





ومن الناحية الجمالية، اعتمدت كارول سماحة فى الماكياج على اللون الأسود للعيون الذى يبرز جمالها، ووضعت أحمر للشفاه باللون البنى الفاتح الذى يتناسب مع جميع إطلالتها.



