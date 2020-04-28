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أخبار البلد

بعد لقاء السيسي .. مدير عزل زايد آل نهيان لـ صدى البلد: اجتماع الرئيس رفع الروح المعنوية للأطقم الطبية

الثلاثاء 28/أبريل/2020 - 11:03 م
صدى البلد
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محمد غالي
قال الدكتور ياسر أبو الوفا، مدير مستشفى عزل زايد آل نهيان، ان لقاء الرئيس السيسي بالجيش الابيض بمستشفيات العزل له مردود كبير ورفع الروح المعنوية لدى الاطقم الطبية.


وأوضح ابو الوفا، ان ذلك دليل على وقوف اجهزة الدوله بأكملها لردع فيروس كورونا، وتقديرًا لمجهودات الاطقم الطبية، التي تواجه الفيروس بالصفوف الأولى.


وأكد مدير مستشفى العزل، في تصريحات لصدي البلد، ان المستشفي خلال الفترة الحالية استقبل حوالي 200 مصاب بفيروس كورونا المستجد.


وأوضح ابو الوفا، ان المستشفى به جميع الأجهزة الحديثة للتعامل مع حالات الطوارئ الخاصة بفيروس كورونا، والمستلزمات الطبية بأكملها متوفرة، بالإضافة الي أجهزة الاشعة.


وأضاف مدير مستشفى العزل، ان الحالات يتم التعامل معها فور وصولها، ببروتوكول العلاج، مضيفا انه بعد استقرار الحالة، يتم تحويلها الي نزل الشباب او الفنادق، ويوجد حالات تخرج شفاء علي المنزل.


واجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي عبر تقنية الفيديو كونفرانس مع عدد من مديري مستشفيات العزل على مستوى الجمهورية، وهي مستشفيات العجوزة، والشيخ زايد آل نهيان، و١٥ مايو، وأبو خليفة، وإسنا التخصصي، وعين شمس التخصصي بالعبور، وذلك بحضور الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، والدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية.


وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن  الرئيس تابع خلال الاجتماع سير العمل في مستشفيات العزل، باعتبارها من أهم أدوات الدولة لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد، حيث أعرب عن التقدير والاعتزاز بالجهود الضخمة التي تبذلها الأطقم الطبية العاملة بتلك المستشفيات خلال هذه الفترة الاستثنائية.


ووجه  الرئيس في ذات السياق بتوفير كافة الاحتياجات والمستلزمات الطبية اللازمة لمستشفيات العزل، والتأكد من تطبيق بروتوكولات العلاج المحدثة وأعلى معايير مكافحة العدوى بها، فضلًا عن التشديد على توفير العدد الكافي من القوى البشرية.


كما وجه االرئيس بتكثيف حملات التوعية لتصحيح المفاهيم الخاطئة لدى بعض المواطنين بشأن فيروس كورونا، والتي من شأنها أن تدفع البعض إلى تجنب الخضوع للفحوصات أو طلب الرعاية الطبية خوفًا من التعرض للنبذ الاجتماعي، وهو الامر الذي يزيد من خطورة إصابتهم.
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