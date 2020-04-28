بسمة بوسيل تطرح أغنية "ايلا راح الغالي" عبر اليوتيوب.. تفاصيل

طرحت الفنانة و خبيرة التجميل المغربية بسمة بوسيل زوجة تامر حسني أغنيه باللهجة المغربية بعنوان "ايلا راح الغالي" علي قناتها الرسمية عبر موقع "يوتيوب" منذ ساعة.

وحققت أغنية "ايلا راح الغالي" 4000 ألف مشاهدة حتى الآن .

ومن ناحية أخرى تعاونت بسمة بوسيل مع زوجها تامر حسني في ديو غنائي بعنوان "متسألتيش".





تم طرحه في عام 2011، ولكن قام الفنان تامر حسني بحذف الفيديو كليب الخاص بالديو الغنائي لسبب غير معلوم.

يذكر أن آخر أعمال الفنان تامر حسني أوبريت "أنت أقوي" بمشاركة الفنان محمد منير و وائل جسار و سميرة سعيد و غيرهم من الفنانين .