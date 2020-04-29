التعليم لـ طلاب الصفين الأول والثاني الثانوي: في حالة انقطاع الامتحان ستكون إجاباتك محفوظة

ومن المقرر أن تنطلق اليوم الأربعاء امتحانات الصف الاول الثانوي 2020 ، التي سيتم على أساسها تقييم الطلاب في نهاية الفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي الحالي 2019/2020.





ومن المقرر أن يؤدي طلاب الصف الاول الثانوي 2020 غدا امتحان اللغة العربية ، بشكل إلكتروني على منصة الامتحان من المنازل ، وذلك من خلال جهاز التابلت أو أي جهاز كمبيوتر أو محمول متصل بالإنترنت عن طريق الواي فاي أو الشريحة، ويمكن للطالب بدء الامتحان في أي وقت خلال الفترة الزمنية المحددة للمحافظة.





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ويمكن للطالب الوصول إلى منصة الامتحان من خلال الخطوات التالية :





- على الطالب أن يدخل إلى منصة الامتحان إما عبر أيقونة الاختبار على شاشة التابلت، وإما عبر الضغط على الرابط التالي: https://assessment.ekb.eg/pearson/login/peg_login.jsp





- إدخال اسم المستخدم





- إدخال كلمة السر





- الضغط على تسجيل الدخول





- بعد الدخول على منصة الامتحان، سيكون مطلوبا من الطالب إدخال كود الجلسة أو رمز الشفر





-يبدأ الطالب في الاجابة على الاسئلة





- في النهاية يمكن للطالب الضغط على زر المراجعة لعرض أرقام الأسئلة التي أجاب الطالب عنها، والأسئلة التي قام بعمل علامة عليها للعودة إليها، والأسئلة التي لم يتم الإجابة عنها.





- بعد الانتهاء من مراجعة الامتحان و حله بالكامل على الطالب ان يضغط على زر إنهاء



