ابتسامة أمل.. منى ممدوح تستعرض جمالها بـ الكاجول

شاركت الفنانة منى ممدوح صورًا جديدة لها عبر صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي لتداول الصور والفيديوهات "إنستجرام".



وتألقت منى ممدوح بإطلالة صيفية جديدة، مرتدية تيشيرت باللون الأبيض، وبنطلون جينز كشف عن أناقتها، وعلقت قائلة "ابتسامة أمل"



وظهرت منى ممدوح بالمكياج الناعم، فوضعت الألوان الترابية، فاستخدمت الاحمر في الشفاة، مع رسم الحواجب ووضع الهايليتر في العين.



كما أنها تركت شعرها الأسود الحريري منسدلا بطريقة جذابة أعلى كتفيها لتخطف أنظار المتابعين.

يُذكر أن أحدث أعمال منى ممدوح مشاركتها في فيلم "ولاد رزق 2" من بطولة أحمد عز وعمرو يوسف، وتأليف صلاح الجهيني وإخراج طارق العريان.

