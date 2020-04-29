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فن

ابتسامة أمل.. منى ممدوح تستعرض جمالها بـ الكاجول

الأربعاء 29/أبريل/2020 - 01:04 ص
منى ممدوح
منى ممدوح
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محمد بدران

شاركت الفنانة منى ممدوح صورًا جديدة لها عبر صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي لتداول الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وتألقت منى ممدوح بإطلالة صيفية جديدة، مرتدية تيشيرت باللون الأبيض، وبنطلون جينز كشف عن أناقتها، وعلقت قائلة "ابتسامة أمل"

وظهرت منى ممدوح بالمكياج الناعم، فوضعت الألوان الترابية، فاستخدمت الاحمر في الشفاة، مع رسم الحواجب ووضع الهايليتر في العين.

كما أنها تركت شعرها الأسود الحريري منسدلا بطريقة جذابة أعلى كتفيها لتخطف أنظار المتابعين.

يُذكر أن أحدث أعمال منى ممدوح مشاركتها في فيلم "ولاد رزق 2" من بطولة أحمد عز وعمرو يوسف، وتأليف صلاح الجهيني وإخراج طارق العريان.

كما شاركت منى ممدوح في فيلم "خط الموت"، بطولة علا غانم، وأحمد صلاح حسني، ومحمد سليمان، ومنير مكرم، تأليف وإخراج محمد عادل.


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إبتسامة أمل 🤦🏻‍♀️

A post shared by Mona Mamdouh (@monamamdouh.official) on

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