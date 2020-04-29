بعد طرحها في مسلسل الاختيار.. ننشر اعترافات هشام عشماوي في واقعة اغتيال وزير الداخلية الأسبق.. فيديو

تفاعل رواد مواقع التوصل الاجتماعي، مع مسلسل الاختيار الذي يجسد ملحمة الأسطورة أحمد المنسي أحد أبطال سيناء الذي استشهد على أيادي الجماعات الإرهابية هناك، ولازال المسلسل يعيد تذكير المصريين بالواقع، وذلك بعد ما صرح عشماوي "أحمد العوضي" في المسلسل عن خطته ضد الداخلية ووزير الداخلية.





وينشر موقع "صدى البلد" اعترافات هشام عشماوى فى واقعة اغتيال وزير الداخلية السابق، قبل الحكم عليه بالإعدام.





أدلى الإرهابي "عشماوي" باعترافات تفصيلية في واقعة مشاركته باستهداف موكب وزير الداخلية الأسبق اللواء محمد إبراهيم عام 2013، برصد موكبه وتصويره والتخطيط لاغتياله.





وقال "عشماوي"الجماعة واخدين إننا هنشتغل في قتال الجيش والشرطة، وزير الداخلية يعتبر الرأس الأول في العملية كلها، كنت في استطلاع وزير الداخلية وأشوف إزاي يتم استهدافه، أخدت في فترة الاستطلاع نحو 10 أيام بخطة مبدئية لاستهدافه".





كان وزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم، نجا من محاولة اغتيال إثر انفجار سيارة مفخخة قرب موكبه، مطلع سبتمبر 2013، وأسفر الحادث عن إصابة 21 شخصًا بينهم شرطيان من حراسة الوزير.





وسبق أن قضت المحكمة العسكرية، على المتهم هشام على عشماوي بالإعدام بقضية "الهجوم على كمين الفرافرة والمقيدة برقم 1 لسنة 2014.





وكانت القيادة العامة للقوات المسلحة الليبية، ألقت القبض على عشماوي في 8 أكتوبر 2018، خلال عملية أمنية في مدينة درنة.





وفي 29 مايو الماضي، تسلمت مصر عشماوي بعد زيارة أجراها اللواء عباس كامل رئيس جهاز المخابرات العامة، إلى دولة ليبيا، التقى خلالها المشير خليفة حفتر قائد الجيش الوطني الليبي.



