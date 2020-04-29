لما كنا صغيرين 5.. حبس «حسن» 4 أيام على ذمة التحقيقات في مقتل نهى

وشهدت الحلقة الخامسة من مسلسل "لما كنا صغيرين استمرار النيابة في التحقيق مع حسن "نبيل عيسى" وواجهته بتقرير الطب الشرعى الذى أكد تطابق بصماته بأداة الجريمة ، وأمرت بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات .

ودخلت دنيا "ريهام حجاج" فى مشادة كلامية مع محمود حميدة "سليم" الذى أصر على أن حسن ونهى يتاجران فى المخدرات الامر الذى جعلها تتهمه بتشويه صورة نهى بدون سبب .



وتوالت الأحداث بتسلم النيابة تقرير الطب الشرعى حول مقتل نهى "نسرين امين" الذى انتهى بحبس حسن 4 ايام على ذمة التحقيقات .

