لما كنا صغيرين 5.. حبس «حسن» 4 أيام على ذمة التحقيقات في مقتل نهى

عُرضت خامس حلقات مسلسل " لما كنا صغيرين" بطولة الفنانة ريهام حجاج، ضمن الماراثون الدرامى 2020.
وشهدت الحلقة الخامسة من مسلسل "لما كنا صغيرين استمرار النيابة في التحقيق مع حسن "نبيل عيسى" وواجهته بتقرير الطب الشرعى الذى أكد تطابق بصماته بأداة الجريمة ، وأمرت بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات .
ودخلت دنيا "ريهام حجاج" فى مشادة كلامية مع محمود حميدة "سليم" الذى أصر على أن حسن ونهى يتاجران فى المخدرات الامر الذى جعلها تتهمه بتشويه صورة نهى بدون سبب .
وتوالت الأحداث بتسلم النيابة تقرير الطب الشرعى حول مقتل نهى "نسرين امين" الذى انتهى بحبس حسن 4 ايام على ذمة التحقيقات .
وتدور أحداث مسلسل "لما كنا صغيرين " حول "جريمة قتل" تقلب حياة بطلة العمل وأصدقائها، الذين يعملون فى إحدى الشركات التى يمتلكها النجم محمود حميدة، وتتوالى الأحداث.
"لما كنا صغيرين" بطولة محمود حميدة، خالد النبوي، وريهام حجاج، نسرين امين ، نبيل عيسى، محمود حجازي، والدكتور أشرف زكي، والمسلسل من إنتاج شركة "ارت ميكرز "أحمد عبد العاطى، وتأليف أيمن سلامة، وإخراج محمد على.