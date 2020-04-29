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أصل الحكاية

الرهان على الشعب.. كيف خرجت الكويت من دائرة خطر فيروس كورونا؟

الأربعاء 29/أبريل/2020 - 07:11 ص
الكويت
الكويت
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ميـــس رضــا

تبذل الحكومة الكويتية قصاري جهدها للخلاص من فيروس كورونا الذى اجتاح دول العالم مخلفًا وراءه ملايين الإصابات والوفيات، حيث بادرت منذ ظهور الأزمة بإتخاذ الإجراءات اللازمة لتطويق فرص انتشاره بعدما سجلت إصابات لحالات مرتبطة بالسفر إلى إيران الذى تفشي بها الوباء بشكل غير عادي.

وأظهرت الأزمة تكاتف الحكومة على قلب رجل واحد فى وقت كانت فى مرمى الانتقادات بعد تشكيل الحكومة الجديدة وتوليها زمام الأمور لثبت للشعب الكويتى مدي كفاءتها وجدارتها فى إدارة الأزمة .باتخاذ جميع الوزارت  كافة الإجراءات الوقائية والاحتياطية والاحترازية للحد من نسبة المخالطة وانتشار فيروس كورونا (كوفيد 19) في البلاد.

ورغم تسجيل الكويت إجمالي الإصابات المسجلة في البلاد إلى 3440 حالة إلا أنها  لم تتوانى الكويت فى مد يد العون للأشقاء فى الداخل والخارج بتوجيهات أمير الإنسانية الشيخ صباح الأحمد  والذى وجه برعاية كل المواطنين والوافدين والمقيمين على أرض الكويت على حد سواء دون تفرقة، فأرسلت الكويت العديد من المساعدات الطبية للدول الماضررة من الفيروس بملايين الدينارات، كما خصصت مناطق إيواء مجهزة للوافدين المخالفين لللإقامة مع تجديد إقامتهم ثلاثة شهور أخري لحين عودتهم لبلدانهم. كما شارك عدد كبير من المتطوعين في مجالات مختلفة لمساعدة الحكومة الكويتية على تنفيذ الإجراءات اللازمة من فحص ومتابعة حالة رعاياها أثناء إجلائهم من دول العالم.

وبدأت الكويت فتح 25% من فروع البنوك لاستكمال عملياتها خلال شهر رمضان وسط تشديد إجراءات الوقاية من فيروس كورونا، كما أعلنت الحكومة الكويتية تمديد العطلة بالمؤسسات الحكومية اعتبارًا من الأحد 24 أبريل  كم الشهر الجاري حتى الخميس 28 مايو باعتبارها أيام راحة على أن يبدأ العمل في 31 مايو المقبل ما يؤشر على انحسار الفيروس خلال الفترات القليلة المقبلة.

من جهتها، أشادت الإعلامية الكويتية عائشة الرشيد، بدور الحكومة وكل المؤسسات العاملة فى الميدان من أجل سلامة المواطن والمقيم على أرض الكويت، لافتة إلى أن الأزمة أظهرت جدية ونجاح الحكومة فى إدارة الأزمة وما تبقى يقع على مسؤولية المواطن الكويتى فالكرة أصبحت فى ملعبه بعد اتخاذ كل الإجراءات اللازمة من جانب الحكومة دون اي تقصير .

وقالت "الرشيد"، أن البلاد تخطت معدل الخطر بعد قرارات الحظر التى فرضتها وأصبح الرهان على وعى الشعب إذا أدرك خطورة التحدي الذى تواجهه البلاد وتلتزم بكل الإجراءات الإحترازية والوقائية ستسجل الكويت صفر إصابات كما حدث فى بعض مناطق الإمارات التى أعطت درسا للعالم فى الإلتزام والتكاتف مع قيادتها ومؤسساتها فى مواجهة الخطر.

وأشارت "الرشيد"،إلى أن دولة الكويت تتبع توصيات منظمة الصحة العالمية  من إجراءات احترازية ووقائية مشددة حولت الخوف أن عالهلع إلى طمأنينة وهدوء في الشارع نظرا لحالة الإهتمام غير المسبوقة من كل الوزارات مع مواصلة النشرات التوعوية والتنبيه على الجميع بإتباع إجراءات السلامة.

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