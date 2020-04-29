دروع ثلاثية الأبعاد.. قناع جديد يحميك ضد كورونا.. تفاصيل

عرضت فضائية "يورو نيوز" مقطع فيديو رصد قيام شركة خاصة تنتج "دروعا" ثلاثية الأبعاد لحماية الأطباء المصريين في معركتهم ضد كورونا.





ومنذ أن بدأت عدوى فيروس كورونا المستجد بالانتشار في مصر، حرص يحيى دوير على سهر الليالي لرعاية مرضاه، متسلحا بقناع للوجه ثلاثي الأبعاد هو بمثابة "درع" تحميه من الوباء.





وتم توزيع تلك الكمامات الخاصة التي أنتجتها شركة مقرها في القاهرة، على آلاف الأطباء في جميع أنحاء البلاد مجانًا.





كان "دوير"، وهو رئيس وحدة العناية المركزة في مستشفى الشيخ زايد آل نهيان في إحدى ضواحي القاهرة الشعبية، من أوائل العاملين في الصحة، الذين تلقوا قناع الوجه المنتج بكلفة منخفضة نسبيًا والمصمم ليكون ذا فاعلية.





واتصل "دوير" بالشركة من خلال موقع فيسبوك، بعد أن لاحظ مشاركة واسعة على منصات التواصل الاجتماعي تدعو الأطباء إلى الاستفادة من قناع الوجه هذا، في الوقت الذي لم يكن القناع متاحا في الأسواق.





وقال "دوير" لوكالة "فرانس برس": "تشعر بالأمان عند ارتدائه، إضافة إلى أن التصميم أنيق".





ويتألف القناع من غطاء بلاستيكي متصل بشريط مطاطي ملفوف حول الرأس يمنع انتقال المرض، وتلقى المستشفى الذي يعمل فيه دوير نحو 100 إصابة بالوباء ما جعله أكثر حذرًا بشأن إجراءات السلامة.





وأضاف دوير أن هذه الكمامات الخاصة "أسهل من ارتداء النظارات الواقية ويمكن تنظيفها بسهولة ونقوم بتطهيرها لمدة 20 دقيقة في البلازما بعد انتهاء مناوبتنا".



