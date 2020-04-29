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أخبار العالم

الأياتا: عقد اجتماع الجمعية العامة والقمة العالمية للنقل الجوي بأمستردام في نوفمبر القادم

الأربعاء 29/أبريل/2020 - 12:06 م
صدى البلد
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أ ش أ
علن الاتحاد الدولي للنقل الجوي " أياتا " أن اجتماع الجمعية العامة السنوي "السادس والسبعين " والقمة العالمية للنقل الجوي (AGM) ستعقد في العاصمة الهولندية (أمستردام ) يومي الثالث والعشرين والرابع والعشرين من نوفمبر القادم .

وأفاد بيان للاتحاد الدولي للنقل الجوي بأنه تم اختيار التاريخ تحسبا لرفع القيود الحكومية على السفر ، مشيرا إلى أن سلطات الصحة العامة في هولندا ستسمح بتجمعات كبيرة في ذلك الوقت.

وأكد أن " اياتا " سيعمل مع سلطات الصحة العامة الهولندية لضمان اتخاذ جميع الاحتياطات لعقد الاجتماع بأمان، لافتا إلى أن مكافحة فيروس " كورونا " ( كوفيد 19 ) تتصدر الأولوية القصوى في العالم ، وأن التكلفة الاقتصادية والاجتماعية الناجمة عن الفيروس مرتفعة ، وأن صناعة الطيران مثال رئيسي على ذلك. 

وأضاف الاتحاد الدولي للنقل الجوي - في بيانه - أنه في عالم ما بعد الوباء ستكون صناعة النقل الجوي القابلة للحياة حاسمة ورائدة في التعافي الاقتصادي من خلال أداء دورها التقليدي في ربط الأشخاص والسلع والشركات على مستوى العالم ، وأنه تحسبا لعودة العالم إلى الحالة الطبيعية الكافية بحلول شهر نوفمبر ستقوم شركات الطيران العالمية بعقد اجتماع للنظر إلى المستقبل "معا " والتصدي لأكبر التحديات التي واجهتها على الإطلاق. 

وقال ألكسندر دي جونيك ، المدير العام والرئيس التنفيذي لاتحاد النقل الجوي الدولي ، إن هذا الاجتماع السنوي سيسهم في بناء مستقبل أقوى لصناعة الطيران .

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