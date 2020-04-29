افطروا ديتوكس أفضل من التخمة.. استشاري جهاز هضمي يحذر من المشروبات السكرية

قال الدكتور مدحت خليل، استشاري أمراض الجهاز الهضمي والكبد، إن الجميع دائما يردد "صوموا تصحوا"، ولكن بالرغم من هذه المقولة إلا أننا في الصيام نضعف جهازنا الهضمي بسبب اتباع أساليب خاطئة في التغذية، وهو ما يحد من الفائدة من الصيام.

وأضاف الدكتور مدحت خليل، خلال حواره في برنامج "صباحك مصري"، المذاع على قناة MBC MASR 2، أن الفائدة الأساسية للصيام هي إتاحة فرصة للجهاز الهضمي لإعادة حركته وإفرازاته وتقوية مناعته، معقبًا: "إحنا بنقسو على الجهاز الهضمي في رمضان".





وأَوضح أن من أسوأ العادات الصحية المتبعة في رمضان هي شرب الكثير من السوائل السكرية، مشيرًا إلى أن أفضل السوائل للجهاز الهضمي، خاصة في الصيام هو شرب الماء، وأن الديتوكس وهو "الماء المطعم بالليمون وبعض من النباتات العطرية" من أفضل المشروبات للجهاز الهضمي.





وأكد أن الماء هو السائل الوحيد المتعادل الذي من السهل إضافة أي شيء له واكتساب خصائصه بالفائدة التي يحتويها، وأن الديتوكس يساعد على سهولة الهضم وعدم الشعور بأي أنواع من "التخمة"، التي تواجه الكثيرين بعد الإفطار لإرهاق الجهاز الهضمي.