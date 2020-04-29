محافظ البحر الأحمر يطمئن أهالي الغردقة: نتيجة تحاليل العائدين من السعودية سلبية

أكد محافظ البحر الأحمر اللواء عمرو حنفى، الأربعاء، أنه تابع مناشدات بعض أهالى مدينة الغردقة على مواقع التواصل الاجتماعي، بشأن قلقهم من وجود المصريين العالقين العائدين من السعودية بالحجر الصحي بالمدينة الجامعية بالغردقة، وتخوفهم من الإصابة بفيروس كورونا المستجد، اذا كان أحد العائدين حاملًا للفيروس.









وطمأن المحافظ أبناء المدينة قائلًا "الدولة تخاف على المواطنين أكثر من أنفسهم، حيث تتخذ كل الإجراءات الوقائية والاحترازية حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين، ولذلك اطمئنوا أجرينا كشوفات لكل العائدين وجميع الحالات سلبية، وعمليات التطهير والتعقيم تُجري لهم يوميًا".





أوضح محافظ البحر الأحمر أن هناك خطة يشرف عليها بنفسه على مدار الساعة، لمتابعة الـ150 مواطنًا الموجودين في الحجر الصحي بالمدينة الجامعية بالغردقة، ترتكز هذه الخطة على وجود رقابة أمنية صارمة على جميع الحالات، ولا مجال للاختلاط، حيث غير مسموح خروجهم من المدينة، فضلًا عن أن كل متطلباتهم فيما يتعلق بالطعام والشراب مُجابة، وتم تكليف مديرية التضامن بتوفير وجبات الإفطار والسحور وتقديمها لهم يوميًا طوال فترة الحجر الصحي بدون مقابل، وذلك تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية.





يذكر أن اللواء عمرو حنفى، استقبل 150 من المصريين العالقين العائدين من السعودية، عبر ميناء ضبا السعودي، عقب وصولهم مساء أمس الثلاثاء إلى ميناء سفاجا البحري.



