سر وفاة كبار السن المصابين بكورونا

كشف بحث جديد نشره موقع صحيفة ديلي ميل البريطانية عن سبب وفاة معظم كبار السن المصابين بفيروس كورونا وصعوبة علاجهم .





وأكد البحث أن أن أنسجة الرئة الشديدة التي تظهر لدى كبار السن قد تكون السبب في أن الفيروس التاجي الجديد أكثر فتكًا بالمرضى الأكبر سنًا .





يغزو الفيروس الخلايا المخاطية - الخلايا التي تنتج المخاط - قبل أن يتكاثر وينتشر في جميع أنحاء الجسم، و يقول الباحثون أن الفيروس يكرر نفسه بشكل أفضل في هذه الخلايا الصلبة ، الموجودة في الرئتين والجهاز التنفسي العلوي للمسنين ، مما يسمح للمرض بالانتشار بشكل أسرع.





ويقول الفريق الطبي ، إن النتائج التي توصل إليها تشير إلى أن انتشار الفيروس قد لا يكون بسبب ضعف أجهزة المناعة لدى كبار السن كما يشتبه العديد من العلماء ولكنه بسبب الخلايا الصلبة الموجودة في الرئة والجهاز التنفسي .



