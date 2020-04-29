المصابون بسرطان الدم والرئة لا ينجون من كورونا

كشفت دراسة علمية جديدة أن المرضى الذين يعانون من بعض أنواع السرطان معرضون بشكل أكبر لخطر الوفاة بسبب فيروس كورونا الجديد مقارنةً بالسرطانات الأخرى.





وبحسب ما نشره موقع صحيفة Daily mail البريطانية، فقد وجد الباحثون أن الأشخاص المصابين بسرطان الدم والرئة أكثر عرضة للوفاة من الفيروس ثلاث مرات مقارنة بالمرضى الذين يعانون من أورام أخرى.





يقول الفريق القائم على الدراسة بمستشفى تشونغنان بجامعة ووهان ، إن النتائج يمكن أن تساعد الأطباء على مراقبة أي مرضى مصابين بالسرطان عن كثب حتى يتمكنوا من معالجتهم بشكل صحيح بمجرد اختبارهم الإيجابي وتقليل خطر دخولهم المستشفى.





كما وجد الباحثون أن الأشخاص الأكثر عرضة للوفاة أيضا هم المصابون بالسرطان من أي نوع في المرحلة الرابعة ، مما يعني أن السرطان قد انتشر إلى أعضاء أخرى أو أجزاء من الجسم.



