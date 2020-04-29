تجربة استخدام دواء الربو في علاج الحالات الحرجة لمرضى كورونا

كشف موقع صحيفة Daily mail البريطانية، عن إطلاق تجربة سريرية لاختبار فعالية دواء الربو في علاج الحالات المميتة التي يسببها فيروس كورونا التاجي الجديد.





وبدأت التجارب على دواء الربو واسمه ibudilast - وهو علاج شهير لـ الربو في اليابان وكورويا الجنوبية ، و يقول الفريق الطبي القائم على هذه التجارب من مستشفى نيو هافن بجامعة ييل، إنه يأمل أن يقلل دواء الربو من الالتهاب ويبطئ تطور حالة الرئة المهددة التي تظهر في مرضى فيروس التاجية الأكثر خطورة.





ويأتي ذلك حيث تجاوز عدد الحالات المؤكدة لـ COVID-19 ، المرض الناجم عن الفيروس مليون حالة وفاة وتجاوزت 56000 حالة وفاة.





وقد أظهر الدواء تحسنا في صحة الرئة في نماذج الفئران المصابة بالفيروس لأنه يحجب الجين الذي يسبب الالتهاب.



