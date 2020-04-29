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مرأة

تجربة استخدام دواء الربو في علاج الحالات الحرجة لمرضى كورونا

الأربعاء 29/أبريل/2020 - 03:36 م
علاج الربو
علاج الربو
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رشا عوني
كشف موقع صحيفة Daily mail البريطانية، عن إطلاق تجربة سريرية لاختبار فعالية دواء الربو في علاج الحالات المميتة التي يسببها فيروس كورونا التاجي الجديد.

وبدأت التجارب على دواء الربو واسمه ibudilast - وهو علاج شهير لـ الربو في اليابان وكورويا الجنوبية ،  ويقول الفريق الطبي القائم على هذه التجارب من مستشفى نيو هافن بجامعة ييل، إنه يأمل أن يقلل دواء الربو من الالتهاب ويبطئ تطور حالة الرئة المهددة التي تظهر في مرضى فيروس التاجية الأكثر خطورة.

ويأتي ذلك حيث تجاوز عدد الحالات المؤكدة لـ COVID-19 ، المرض الناجم عن الفيروس مليون حالة وفاة وتجاوزت 56000 حالة وفاة.   

وقد أظهر الدواء تحسنا في صحة الرئة في نماذج الفئران المصابة بالفيروس لأنه يحجب الجين الذي يسبب الالتهاب. 

وأكد الفريق الطبي أن مرضى الفيروس التاجي الأكثر خطورة يصابون بمتلازمة الضائقة التنفسية الحادة (ARDS)، وهو نوع من فشل الجهاز التنفسي الذي يحدث عندما يكون هناك التهاب في الرئتين ويتجمع السوائل في الأكياس الهوائية للرئتين، مما يحرم الجسم من الأكسجين.

وفي هذه الحالة يعاني المرضى من ضيق في التنفس ويتحول لون بشرتهم إلى لون أحمر، مما يؤدي في كثير من الأحيان إلى وضعهم على أجهزة التنفس الصناعي، وتتراوح فرص خروج المرضى من جهاز التنفس الصناعي بين 10 و 20 بالمائة.
تجربة استخدام دواء الربو في علاج الحالات الحرجة لمرضى كورونا
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