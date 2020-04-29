بريانكا شوبرا تنعي عرفان خان بكلمات مؤثرة

نعت النجمة العالمية بريانكا شوبرا، مواطنها نجم بوليوود عرفان خان الذي وافته المنيه منذ ساعات عن عمر يناهز 53 عاما.

ونشرت بريانكا شوبرا صورة تجمعها بعرفان خان عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام وعلقت: "العالم دائما سيتذكر اسطورتك .. انت حاربت بالمحارب ... ارقد في سلام يا صديقي .. عزائي لأسرته".

عرفان خان ممثل هندي معروف في أفلام بوليوود ولد فى 7 يناير 1967.

درس في المدرسة الوطنية للدراما (أم أي) في نيودلهي عام 1984.

وتخرج منها عام 1987، ثم انتقل إلى مومباي، ومن هنا بدأ مشواره الفني بأدوار صغيرة على المسرح وفي التليفزيون.

حصل على (جائزتين فيلم فير, وجائزة الروح المستقلة, وجائزة نقابة ممثلي الشاشة).

عرفان خان من عائلة مسلمة، والدته بيجون من عائلة تونك حكيم وعمل والده في إدارة تجارة الإطارات.

في عام 1988 بدأ بدور بسيط في فيلم (سلام بومباي!) الذي رشح لجائزة الاوسكار, وبعدها قام عرفان بعدة ادوار بسيطه إلى عام 1994 ليأخذ الدور الرئيسي في فيلم (المخبر الخاص).

وفي عام 2001 شارك عرفان في فيلم (المحارب) وهو من اخراج هندي وانتاج هوليوودي والذي يعد انطلاقة عرفان الحقيقية.

وفي عام 2003 قدم لواحد من أهم الأدوار الشريرة في السينما الهندية في فيلم (هاسلي).

حصد عرفان على أول جائزة في مسيرته السينمائيه وكانت الجائزة الاولى من الفيلم فير وهي أفضل ممثل في دور سلبي ولم يكتفي بواحدة بل حصل أيضا على جائزة سكرين ويكلي لأفضل ممثل شرير.

رشحته لغته الإنجليزية الجيدة للعمل في أفلام مهمة، وحازت على رضا وإشادة النقاد مثل: New York, I Love You، وA Mighty Heart، وSlumdog Millionaire، Life of Pi.