دراسة أمريكية تكشف حقيقة اختفاء كورونا في الصيف

يأمل سكان العديد من دول العالم في التخلص من فيروس كورونا المستجد بحلول فصل الصيف، وذلك باعتباره فيروس متعلقا بالجهاز التنفسي موسميا، إلا أن تقارير أثبتت عكس ذلك.









وفقا لموقع "فوكس" الأمريكي، فإنه رغم إمكانية تأثير ارتفاع درجة الحرارة على انتشار الفيروس، إلا أنه لا يعني التخلص نهائيا من الفيروس في فصل الصيف.









وقال الخبراء إن هناك العديد من دول العالم تسجل ارتفاعا في درجات الحرارة بشكل كبير مثل سنغافورة والإكوادور، إلا أنها شهدت ارتفاعا في عدد الحالات المسجلة بفيروس كورونا المستجد.





وأضاف الخبراء أن ارتفاع درجات الحرارة والرطوبة قادرة على عدم انتشار فيروسات مثل الانفلونزا والبرد، إلا أن فيروس كورونا جديد على جهازنا المناعي، ما يعني قدرته على التغلب على الطقس الحار.









وتابع البحث أن الحل الوحيد لتوقف انتشار الفيروس يتوقف على المحافظة على التباعد الاجتماعي وغيرها من الأساليب الصحية الأخرى، والتعامل في الهواء الطلق.



