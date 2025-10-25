انطلاق مهرجان الموسيقى الدولي في الكويت وتكريم الموسيقار مطر الكواري

بحضور وزير الاعلام الكويتي عبدالرحمن المطيري، انطلقت فعاليات الدورة الـ25 من مهرجان الموسيقى الدولي في الكويت، بمشاركة نخبة من أبرز الموسيقيين في العالم العربي، وتم خلال حفل الافتتاح تكريم الموسيقار القطري مطر علي الكواري، لدوره البارز في إثراء الحركة الموسيقية، وحملت هذه الدورة اسم الفنان الكويتي الكبير شادي الخليج.

وأعرب الموسيقار مطر الكواري عن سعادته بتكريمه ضمن فعاليات مهرجان الموسيقى الدولي في الكويت في دورته الخامسة والعشرين، معتبرا هذا التكريم حافز له للاستمرار في العطاء وتقديم أعمال موسيقية جديدة تواكب التطور الموسيقي بروح معاصرة.

وأشار إلى أن مشاركته في المهرجان تمثل رسالة فنية بأن الفن القطري حاضر ومبدع وله بصمته الواضحة في المشهد الموسيقي الإقليمي.

وأضاف الكواري: يشرفني أن أكون بين كوكبة من المكرمين في هذا المهرجان العريق الذي يحمل تاريخا موسيقيا ثريا، وأشكر دولة الكويت على هذا الاحتفاء الذي يعكس عمق الروابط الفنية والثقافية.. الموسيقى بالنسبة لي هي جسر محبة وسلام، فهي لا تعرف حدودا ولا لغة سوى الإحساس، وهذا ما نعيشه اليوم في هذا المهرجان الذي يجمعنا على صوت الإبداع العربي.

وقال الكواري إن مهرجان الموسيقى الدولي بالكويت يمثل منصة مهمة لتلاقي المبدعين العرب، وفرصة لتبادل الخبرات وبناء جسور فنية وإنسانية تثري المشهد الثقافي الخليجي والعربي.

يأتي هذا التكريم تقديرا لإسهامات الموسيقار القطري مطر علي الكواري في الساحة الموسيقية الخليجية والعربية، ومسيرته الفنية التي امتدت على مدى سنوات قدم خلالها أعمالا شكلت جزءا مهما من الذاكرة الموسيقية القطرية.