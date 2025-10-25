قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
حكم القانون في تقديم الهدايا أو التبرعات أو المساعدات بغرض التأثير على الناخبين
بلا رحمة.. القبض على المتهم بإنهاء حياة زوجته في الإسكندرية
أسعار الذهب الآن في مصر
بـ150 ألف جنيه.. شباب يصنعون سيارة كهربائية من الخردة | تفاصيل
نتنياهو يتحدث مجددا عن يحيى السنوار ..ويعلن: كان سيتحول لـ صلاح الدين
خلاف قديم.. حقيقة إلقاء النائب رضا نصيف في ترعة بالبحيرة
ليفربول يحسم الجدل حول رحيل محمد صلاح بعد أزمة الصورة.. ماذا يحدث؟
طبيب روحانى.. القبض على دجال العطارين بالإسكندرية
زلزال بقوة 5.5 درجات يضرب إقليم جيلين شمال شرقي الصين
الأبن العاق.. طرد والدته وتركها تفترش أحد الطرق بالقاهرة
طريقة حساب الزكاة عن الأنشطة التجارية.. اعرفها في 8 خطوات
سوريا.. القبض على 3 مسلحين متورطين في اعتداء مسلح داخل جامعة دمشق
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

انطلاق مهرجان الموسيقى الدولي في الكويت وتكريم الموسيقار مطر الكواري

وزير الإعلام الكويتي عبدالرحمن المطيري يكرم الموسيقار مطر الكواري
وزير الإعلام الكويتي عبدالرحمن المطيري يكرم الموسيقار مطر الكواري
أحمد البهى

بحضور وزير الاعلام الكويتي عبدالرحمن المطيري، انطلقت فعاليات الدورة الـ25 من مهرجان الموسيقى الدولي في الكويت، بمشاركة نخبة من أبرز الموسيقيين في العالم العربي، وتم خلال حفل الافتتاح تكريم الموسيقار القطري مطر علي الكواري، لدوره البارز في إثراء الحركة الموسيقية، وحملت هذه الدورة اسم الفنان الكويتي الكبير شادي الخليج.

وأعرب الموسيقار مطر الكواري عن سعادته بتكريمه ضمن فعاليات مهرجان الموسيقى الدولي في الكويت في دورته الخامسة والعشرين، معتبرا هذا التكريم حافز له للاستمرار في العطاء وتقديم أعمال موسيقية جديدة تواكب التطور الموسيقي بروح معاصرة.

وأشار إلى أن مشاركته في المهرجان تمثل رسالة فنية بأن الفن القطري حاضر ومبدع وله بصمته الواضحة في المشهد الموسيقي الإقليمي.

وأضاف الكواري: يشرفني أن أكون بين كوكبة من المكرمين في هذا المهرجان العريق الذي يحمل تاريخا موسيقيا ثريا، وأشكر دولة الكويت على هذا الاحتفاء الذي يعكس عمق الروابط الفنية والثقافية.. الموسيقى بالنسبة لي هي جسر محبة وسلام، فهي لا تعرف حدودا ولا لغة سوى الإحساس، وهذا ما نعيشه اليوم في هذا المهرجان الذي يجمعنا على صوت الإبداع العربي.

وقال الكواري إن مهرجان الموسيقى الدولي بالكويت يمثل منصة مهمة لتلاقي المبدعين العرب، وفرصة لتبادل الخبرات وبناء جسور فنية وإنسانية تثري المشهد الثقافي الخليجي والعربي.

يأتي هذا التكريم تقديرا لإسهامات الموسيقار القطري مطر علي الكواري في الساحة الموسيقية الخليجية والعربية، ومسيرته الفنية التي امتدت على مدى سنوات قدم خلالها أعمالا شكلت جزءا مهما من الذاكرة الموسيقية القطرية.

وزير الاعلام الكويتي عبدالرحمن المطيري عبدالرحمن المطيري مهرجان الموسيقى الدولي تكريم الموسيقار القطري مطر علي الكواري مطر علي الكواري الفنان الكويتي الكبير شادي الخليج شادي الخليج

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار الذهب

عيار 21 يتراجع 350 جنيهًا.. مفاجأة في أسعار الذهب اليوم السبت

مدبولي

هل الأول من نوفمبر أصبح إجازة رسمية كل عام؟ مصدر حكومي يجيب

سعر الذهب اليوم

سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم السبت 25-10-2025

صاحب واقعة السويس

الفرحة مالية العيون.. أول صورة لمسن السويس عقب خروجه من القسم

أحمد فهمي

تعليق حاسم من أحمد فهمي على فيديو تجاهله للفنان هشام ماجد

أسعار الدواجن

عاودت الانخفاض.. مفاجأة فى أسعار الدواجن والبانيه اليوم السبت

البحار

تسارع غير مسبوق وخطر جديد .. قصة ارتفاع منسوب البحار

سعر الدولار اليوم

سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه بالبنوك اليوم 25-10-2025

ترشيحاتنا

انطلاق بطولة اللياقة البدنية لطلاب جامعة الأقصر

انطلاق بطولة اللياقة البدنية لطلاب جامعة الأقصر

صورة ارشيفية

محافظ بني سويف: إزالة 579 تعديا خلال المرحلة الثالثة من الموجة 27 لإزالة التعديات

محافظ بني سويف ووكيل وزارة التموين

تموين بني سويف: تحرير 350 محضرًا لمخالفات بالمخابز والأسواق والمستودعات

بالصور

طعام شائع يدمر عقلك تدريجياً.. تحذير من الإفراط في تناول الخبز الأبيض

كيف يدمر الخبز الأبيض صحة الدماغ؟
كيف يدمر الخبز الأبيض صحة الدماغ؟
كيف يدمر الخبز الأبيض صحة الدماغ؟

سوق المستعمل.. هيونداي أكسنت 2006 بهذا السعر

هيونداي أكسنت موديل 2006
هيونداي أكسنت موديل 2006
هيونداي أكسنت موديل 2006

فستان لامع.. كارمن سليمان تخطف الأنظار بظهورها

كارمن سليمان
كارمن سليمان
كارمن سليمان

لندن تستعد لإطلاق سيارات الأجرة ذاتية القيادة قريبا

سيارات أجرة ذاتية القيادة
سيارات أجرة ذاتية القيادة
سيارات أجرة ذاتية القيادة

فيديو

مرض كيم كارداشيان

كيم كارداشيان تفاجئ جمهورها بإصابتها بمرض في الدماغ.. التفاصيل والأعراض

زواج منة شلبي وأحمد الجنايني

خلاص مبقتش سنجل.. منة شلبي تعلن زواجها من المنتج أحمد الجنايني

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: ماذا قال الرئيس السيسي في لحظة الاختبار الأوروبي؟

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مصر في بروكسل.. حين تتحدث الدولة بلسان القوة والعقل

منار عبد العظيم

منار عبد العظيم تكتب: مصر والرئيس السيسي.. قيادة لا تساوم على المبادئ ولا تتخلى عن الأشقاء

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: من يكتب تاريخنا.. ولمصلحة من؟

خالد عامر

خالد عامر يكتب: رسالة رئيس مصر للعالم من قلب أوروبا

المزيد