جمال شعبان ينصح بتقليل تناول العيش و الملح للوقاية من أمراض القلب

طالب الدكتور جمال شعبان، عميد معهد القلب السابق، من جميع المواطنين بتقليل تناول العيش و الملح للوقاية من أمراض القلب.

وأضاف عميد معهد القلب السابق خلال برنامج «ربي زدني علما»، المذاع على قناة صدى البلد، أن النشويات تتحول لـ سكر وتتسبب فى مشكلات كثيرة بالجسم.

وأوضح عميد معهد القلب السابق، أن هناك مثل مصري يقول " بينا عيش و ملح" موضحًا أن هذا المثل على العين و الرأس ولكن علينا تناول العيش بكميات قليلة.

وأشار عميد معهد القلب السابق، إلى أن المواطن من الممكن ان يتناول ربع رغيف فقط ولكن المعظم يتناول كميات كبيرة جدًا من الخبز.

ولفت عميد معهد القلب السابق، إلى أن المواطن عليه ان يتناول الوجبات على مراحل ولا يقوم بملاء المعدة مره واحدة.

وأوضح أن المواطن من الممكن أن يتناول 10 وجبات فى اليوم ولكن بكميات صغيرة جدًا.