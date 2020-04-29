أمير كرارة يشوق جمهور الاختيار بضيف الحلقة الجديدة

نشر الفنان امير كرارة عبر حسابة الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى للفيديوهات والصور " انستجرام " صورة لشخصية جديدة فى ملسلسل الاختيار دون اظهار وجهه .
علق امير كرارة على الصورة قائلا : تفتكرو من النجم دا في الحلقات الجايه.
نالت الصورة اعجاب الكثير من متابعية وجاءت ابرز التعليقات كالاتى :
احمد صلاح حسني , احمد عز ,
وقام بالرد علية الفنان احمد صلاح حسنى : حاسس من ظهرة انه كان مهاجم قديم وبيمثل دلؤتى ... الاه ه ه ه .
وقامت ايضا عبير صبرى بالرد علية قائلة : اعظم مسلسل مبروك يا امير ربنا يجعلة فى ميزان حسناتك .
وردت ايتن عامر بالرد عليه: احمد عز طبعا.