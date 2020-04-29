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فن

أمير كرارة يشوق جمهور الاختيار بضيف الحلقة الجديدة

الأربعاء 29/أبريل/2020 - 06:45 م
امير كرارة
امير كرارة
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مريم عز
نشر الفنان امير كرارة عبر حسابة الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى للفيديوهات والصور " انستجرام " صورة لشخصية جديدة فى ملسلسل الاختيار  دون اظهار وجهه .

علق امير كرارة على الصورة قائلا : تفتكرو من النجم دا في الحلقات الجايه.

نالت الصورة اعجاب الكثير من متابعية وجاءت ابرز التعليقات كالاتى : 

احمد صلاح حسني  , احمد عز , 
وقام بالرد علية الفنان احمد صلاح حسنى :  حاسس من ظهرة انه كان مهاجم قديم وبيمثل دلؤتى ... الاه ه ه ه .

وقامت ايضا عبير صبرى بالرد علية قائلة : اعظم مسلسل مبروك يا امير ربنا يجعلة فى ميزان حسناتك .

وردت ايتن عامر بالرد عليه: احمد عز طبعا.


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