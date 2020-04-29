أمير كرارة يشوق جمهور الاختيار بضيف الحلقة الجديدة





علق امير كرارة على الصورة قائلا : تفتكرو من النجم دا في الحلقات الجايه.





نالت الصورة اعجاب الكثير من متابعية وجاءت ابرز التعليقات كالاتى :





احمد صلاح حسني , احمد عز ,

وقام بالرد علية الفنان احمد صلاح حسنى : حاسس من ظهرة انه كان مهاجم قديم وبيمثل دلؤتى ... الاه ه ه ه .





وقامت ايضا عبير صبرى بالرد علية قائلة : اعظم مسلسل مبروك يا امير ربنا يجعلة فى ميزان حسناتك .





وردت ايتن عامر بالرد عليه: احمد عز طبعا.









نشر الفنان امير كرارة عبر حسابة الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى للفيديوهات والصور " انستجرام " صورة لشخصية جديدة فى ملسلسل الاختيار دون اظهار وجهه .