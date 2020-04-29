أنا الكابتن «2».. شادي محمد: محدش أحق مني بـ شارة الأهلي ..ومكنش ينفع ألعب في الزمالك

تمنح شارة القيادة لأكبر اللاعبين في الفريق، أو أكثرهم قضاءً للأعوام فيه، كما تمنح للاعب صغير في السن، لكن يجب أن تتوفر فيه صفات القيادة.





قائد الفريق يلعب دورًا هامًا على أرضية الملعب وخارجه، ويقوم بتجميع اللاعبين حوله، يحافظ على استقرار فريقه، هو مدرب للاعبي فريقه على أرضية الميدان، لذا فهو في بعض الأوقات يكون أهم عنصر في الفريق، ومصدرا كبيرا لقوته.





وزخرت الكرة المصرية بالعديد من قائدي فرقهم، منهم من بقى مع فريقه طيلة مشواره، لحبه لشعار ناديه.. وفي سلسلة "أنا الكابتن"، نسلط الضوء على كباتن فرق الدوري الممتاز عبر التاريخ، لنعرف كيف كانوا عاملًا مؤثرًا في نجاح فرقهم.









وحاورنا اليوم شادي محمد، قائد النادي الأهلي في جيله التاريخي، الذي حقق 3 بطولات دوري أبطال إفريقيا في 4 مواسم.





حدثنا عن حملك لشارة قيادة النادي الأهلي بعد تجريد عصام الحضري منها؟



