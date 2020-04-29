أنا الكابتن «2».. شادي محمد: محدش أحق مني بـ شارة الأهلي ..ومكنش ينفع ألعب في الزمالك

حملت شارة قيادة الأهلي لأنني كنت الأحق بها، عصام الحضري رحل عن الفريق، حملي للشارة ليس له علاقة بعصام الحضري، كنت الأحق بحمل الشارة.. النادي الأهلي لديه قواعد وترتيبات وأمور تحكم أمر الشارة، وأنا كنت أقدم لاعبي الفريق.
ما أصعب موقف واجهك أثناء حملك لشارة قيادة النادي الأهلي؟
أصعب موقف واجهني كقائد مع النادي الأهلي مباراة النجم الساحلي في نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا عام 2007، كان هناك
العديد من الكواليس ، عندما تكون مباراة البطولة على أرضك وفي المتناول ثم
تخسرها، يكون الأمر صعبًا عليك جدًا، وبعد المؤتمر الصحفي للمباراة وعدنا الجماهير
بالفوز بالبطولة القادمة وهو ما حققناه في بطولة عام 2008 على حساب القطن
الكاميروني.
الأهلي لديه قواعد نسير عليها، والشارة يجب
أن تذهب للأقدم بحسب قواعد النادي الأهلي، والتي يجب أن نتبعها مع كل اللاعبين باستثناء
أي لاعب يتجاوز تلك القيم، لأنك تكون قدوة، لذا فأنا مع اتباع نظام الأقدمية في
تحديد قائد النادي الأهلي.
هناك البعض "بيهروا على القنوات
الفضائية ولابسين بدل".. دول مش فاهمين حاجة، نرى منهم في الفترة الأخيرة هجوم غير
مبرر وغير لائق على نجوم ورموز الأهلي.. دول بياكلوا عيش على الكلام ده وهم بعيدين
عن الأصول وعن كرة القدم ولا يفهمون شيئًا، لذا لن أخذ بكلامهم في موضوع الشارة أو
أي أمر آخر له علاقة بالنادي.
البعض وجدوا أنفسهم بعيدين عن الصورة، ليس
لديهم تاريخ كبير حتى يتذكره الناس، لديهم مشاكل نفسية كبيرة، فوجهوا هجومًا على
النادي الأهلي في الفترة الأخيرة، الأمر أصبح بمثابة أكل العيش، يأخذون الأموال
لظهورهم على تلك القنوات حتى يطلقوا تصريحات مثيرة للجدل في ظل توقف النشاط، لكن
أؤكد أن تلك الفترة العبثية ستنتهي في الوقت القريب.. وهناك لاعبون يقومون بالتنظير
على جميع الأفراد ويشككون في تاريخ بعضهم ، وهم لم يرتدوا قميص منتخب مصر.
اتعرض عليا الذهاب لنادي الزمالك، لكنني رفضت
.. اتعرض عليا مقابل مادي كبير، لكنني لم أكن لأخسر جمهور النادي الأهلي أبدًا ،
ذهبت للاتحاد السكندري ، كان لدي مسئوليات واخترت إكمال مشواري بعد الرحيل عن
النادي الأهلي، ذهبت للإسماعيلي لكن الإسماعيلي شيء، والزمالك شيئًا أخر.. أول عرض
قدم لي كان من نادي الزمالك، ورفضته على الفور ولم أعطهم فرصة للتفاوض معي ولم
أفكر في فكرة الانتقال للزمالك من الأساس ولو بملايين الأموال، ليس تقليلًا من
نادي الزمالك، الزمالك نادي منافس وله احترام.. لكنني الكابتن التاريخي للنادي
الأهلي، ليس من الطبيعي أن نرى راؤول يذهب لبرشلونة أو بويول يذهب لريال مدريد.
النادي الأهلي لن يقف على أحد..أحمد فتحي حر في قراره، وهو لاعب له كبير
جدًا، ولا خلاف على إنجازاته سواء مع المنتخب المصري أو النادي الأهلي.. ولكن في
الأخير هل كان فتحي سيجلب بطولات للنادي الأهلي مثل البطولات التي جلبها للأهلي
وعمره 25 سنة؟، مستحيل، هو يرى أنه لديه سنة أو سنتين في الملاعب وهو حر في
قراره ولا يمكننا أن نلومه على هذا الأمر.
القائد مهم في النادي الأهلي، لكننا لدينا
القائد الأهم والمتواجد باستمرار، هو الأهلي واسم الأهلي.. لدينا أكثر من 80 مليون
قائد، عندما يكون النادي في محنة يكونون هم أول من يتواجدوا بجوار النادي، حسام
عاشور كان قائد للفريق ولم يكن يشارك، كرة القدم ليست في غرف الملابس.. كرة القدم
في النادي الأهلي مسئولية جميع اللاعبين المقيدين في الفريق، ولو هناك شك في
إمكانيات أي لاعب يتم تقييده، الاجتماعات الخاصة وما يدور في الغرف جزء هام بالتأكيد
في النادي الأهلي، لكن العاتق الأكبر على اللاعبين بأن يتحلوا بمسئولية اللعب
للنادي الأهلي.