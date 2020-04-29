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فن

أنا فرفوشة بطبعي.. نيللي كريم تعلق على دورها بمسلسل 100 وش

الأربعاء 29/أبريل/2020 - 09:51 م
نيللي كريم
نيللي كريم
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مصطفى كرم
علقت الفنانة نيللي كريم عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي تويتر على دورها في مسلسل"100وش". 
وغردت نيللي كريم قائلة "‏والله انا فرفوشة بطبعي يا جماعة، كنت بس محتاجا فرصة.. كفايه نكد ٢٠٢٠ مسلسل درامي لوحده من غير ممثلين". 

مسلسل "100 وش" من بطولة النجمة نيللى كريم، النجم آسر ياسين، مصطفى درويش، علا رشدى، اسلام إبراهيم، وعدد آخر من الفنانين، إخراج كاملة أبو ذكرى.

وتجسد نيللى كريم شخصية كوميدية تدعى "سكر" تعمل فى صالون حريمى، إلا أنها تستهوى النصب، فتسعى لإجراء عمليات نصب، تمكنها من جنى الأموال، تجعلها تتمكن من شراء "كوافير" خاص بها وتتوالى الأحداث.

مسلسل "بـ 100 وش" تأجل عرضه من العام الماضى، وكان من المفترض أن يعرض فى رمضان الماضى، إلا أن ضيق الوقت حال دون تصويره فى الوقت المحدد، وأرجأت الشركة المنتجة تصويره وعرضه إلى رمضان 2020.
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