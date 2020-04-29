البابا تواضروس: تلقينا مقترحا بفتح الكنائس مع الحفاظ على ثقافة التباعد الاجتماعي

أكد البابا تواضروس بابا الإسكندرية وبطريرك الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، أن حل أزمة كورونا يأتى من عند الله والأمر بيده.





وأشار " البابا تواضروس " خلال لقاء ببرنامج " رأى عام" عبر فضائية " تن" إلى أنه لم تخطر بالبال إغلاق الكنائس وهذه للمرة الأولى تحدث في التاريخ، لكن صحة الإنسان أهم.





وأوضح "بابا الاسكندرية" أن أزمة فيروس كورونا جاءت في وقت حرج، منوها إلى أننا نحاول قدر الامكان على فكرة التباعد الاجتماعي.





وأشار إلي انه تلقينا مقترحا بفتح الكنائس مع الحفاظ على ثقافة التباعد الاجتماعى، مشيدا بقرارات الحكومة في اتخاذ الاجراءات السريعة لمواجهة فيروس كورونا.





ووجه الشكر للأطقم الطبية ، مؤكدا أن صور التنمر التى وجدناها لمرضي الكورونا أمر مرفوض.



